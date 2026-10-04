Eleitor cola teclas de urna em Curitiba; Paraná registra 69 ocorrências eleitorais

Um eleitor utilizou cola instantânea para danificar as teclas de uma urna eletrônica e interrompeu temporariamente a votação no Colégio Ivo Zanlorenzi, na Cidade Industrial de Curitiba. O episódio aconteceu na tarde deste domingo (4), na seção eleitoral 588, durante o primeiro turno das eleições.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o equipamento precisou ser substituído para que a votação pudesse continuar. Enquanto a troca era realizada, os eleitores que aguardavam na fila ficaram impedidos de votar. O responsável pelo ato não foi identificado.

O caso ocorreu em meio a outros problemas registrados durante a votação no Paraná. Segundo o balanço divulgado pelo TRE-PR, até as 16h13 deste domingo, foram contabilizadas 765 ocorrências envolvendo urnas eletrônicas em todo o estado. Desse total, 183 equipamentos precisaram ser substituídos.

As falhas relacionadas à bateria estiveram entre os problemas mais frequentes, com 74 registros, além de outras 68 ocorrências de nível crítico de bateria. Apesar dos contratempos, a substituição dos equipamentos permitiu a continuidade da votação.

Na área da segurança pública, o balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) contabilizou 69 ocorrências eleitorais desde o início da operação. Apenas neste domingo foram 68 registros, enquanto o sábado (3) teve uma ocorrência.

Ao todo, nove pessoas foram detidas em diferentes municípios paranaenses. As detenções aconteceram em Bom Sucesso, Campina Grande do Sul, Cantagalo, Marumbi, Paranaguá, Toledo e Sertanópolis, além de duas ocorrências em Alvorada do Sul.

As forças de segurança também apreenderam aproximadamente 9,6 mil unidades de materiais de campanha em Alto Piquiri, Arapoti, Bandeirantes, Campo Mourão, Colombo, Santana do Itararé, São Tomé, Telêmaco Borba e Douradina. Um veículo foi apreendido em Nova Londrina.

Os números fazem parte do balanço parcial da operação de segurança das eleições e podem sofrer alterações até o encerramento da votação e a consolidação dos registros.