Não vai votar? Saiba o valor e o passo a passo para quitar a multa eleitoral

No Brasil, o voto é obrigatório para eleitores entre 18 e 70 anos. Quem não comparecer para votar no primeiro turno das Eleições 2026 e não apresentar justificativa em até 60 dias após o pleito fica sujeito ao pagamento de multa eleitoral.

Qual é o valor da multa? O valor da multa para quem não vota é de R$ 3,51 por cada turno de ausência não justificada. Para regularizar a situação, o cidadão deve consultar os débitos e emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) ou optar pelo pagamento via Pix ou cartão de crédito.

O eleitor fica isento do pagamento da multa caso comprove situação de hipossuficiência (não possui recursos para o pagamento) à Justiça Eleitoral. Em casos que exijam urgência para a regularização do título, a orientação é entrar em contato direto com a zona eleitoral de inscrição para se informar sobre o prazo de baixa da multa no sistema.

Passo a passo para o pagamento

A emissão e o pagamento da multa podem ser realizados em quatro etapas:

Acessar o sistema de atendimento online da Justiça Eleitoral; Selecionar a opção “Emitir GRU” (para pagamento via boleto) ou “Pagar” (para quitar por Pix ou cartão de crédito); Preencher o formulário com os dados solicitados. Caso as informações fornecidas não coincidam com o cadastro na Justiça Eleitoral, é necessário entrar em contato com a zona eleitoral de inscrição; Após realizar o pagamento, aguardar o processamento e a identificação do débito pela zona eleitoral.

Formas de quitação

Boleto (GRU): Deve ser pago exclusivamente em agências do Banco do Brasil.

Deve ser pago exclusivamente em agências do Banco do Brasil. Pix: Pode ser quitado via leitura de QR Code (com validade de 24 horas) ou por meio de código numérico para cópia no aplicativo bancário.

Pode ser quitado via leitura de QR Code (com validade de 24 horas) ou por meio de código numérico para cópia no aplicativo bancário. Cartão de crédito: A operação redireciona o usuário para as plataformas Mercado Pago ou PicPay.

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