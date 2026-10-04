Paraná registra cinco ocorrências de boca de urna no início da votação

O Paraná registrou cinco ocorrências relacionadas às eleições até as 11h10 deste domingo (4), segundo o primeiro boletim divulgado pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) durante a Operação Eleições 2026. Do total, quatro registros aconteceram neste domingo e um foi contabilizado no sábado (3).

Entre as ocorrências registradas nas primeiras horas de votação estão casos de propaganda eleitoral irregular e boca de urna.

Em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, foi registrada uma ocorrência de propaganda eleitoral irregular. O mesmo tipo de ocorrência foi identificado em Corbélia, no Oeste do Paraná.

Já em Nova Londrina, no Noroeste do estado, foram registrados dois casos de boca de urna.

O balanço também inclui uma ocorrência registrada no sábado, em Arapoti, nos Campos Gerais. O caso envolveu propaganda eleitoral irregular.

Ocorrências registradas no Paraná

Até o boletim das 11h10, os registros estavam distribuídos da seguinte forma:

Almirante Tamandaré: 1 ocorrência de propaganda eleitoral irregular;

1 ocorrência de propaganda eleitoral irregular; Corbélia: 1 ocorrência de propaganda eleitoral irregular;

1 ocorrência de propaganda eleitoral irregular; Nova Londrina: 2 ocorrências de boca de urna;

2 ocorrências de boca de urna; Arapoti: 1 ocorrência de propaganda eleitoral irregular, registrada no sábado.

O número corresponde ao acumulado da operação até aquele momento e poderá aumentar ao longo do dia. A Sesp informou que os boletins serão atualizados a cada hora durante a operação.

Mais de 9,4 mil agentes participam da operação

A operação reúne a estrutura de segurança pública do Estado para acompanhar ocorrências e atender situações que possam comprometer a tranquilidade da votação.

A estrutura montada para garantir a segurança durante as eleições conta com 9.447 integrantes das forças de segurança.

O efetivo está distribuído pelos 399 municípios do Paraná, com apoio de 2.493 viaturas mobilizadas para o trabalho durante o processo eleitoral.

Centro de comando funciona em Curitiba

A Operação Eleições 2026 é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná. O monitoramento ocorre de forma permanente no Centro de Integração de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba.

O centro concentra o acompanhamento das ocorrências registradas em diferentes regiões do estado e permite a integração das forças de segurança durante o domingo de votação.

Como a operação segue em andamento, novos balanços devem ser divulgados pela Sesp ao longo do dia.

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