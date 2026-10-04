Sandro Alex celebra Ponta Grossa como protagonista da eleição

Representante do PSD na disputa pelo governo do Paraná, o candidato Sandro Alex votou no final da manhã no Instituto de Educação Estadual Professor César Prieto Martinez, na cidade de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. Ex-secretário de infraestrutura do atual governador Ratinho Junior, ele analisou os últimos dias de campanha e sua expectativa na disputa com Sergio Moro e Requião Filho.

“É uma oportunidade para Ponta Grossa receber a imprensa de todo o estado pela primeira vez com um candidato ao governo do Paraná. Estamos todos orgulhosos de tê-los aqui”, disse o anfitrião.

Sandro comentou os apoios que recebeu nas últimas horas. “Estamos com a expectativa das ruas, da alegria, da energia das pessoas do Paraná em todos os municípios, que ao longo dessas últimas semanas caminharam conosco e, nesta reta final, nós estamos fortalecidos”, comentou.

O candidato falou sobre sua campanha e expectativa pelo resultado. “Ao longo de todos os dias, eu trabalhei com o governador Ratinho e um grande time que transformou o estado do Paraná. E as pessoas puderam, ao longo desta caminhada, perceber que eu estive presente em todos os municípios. Se eles não me conheciam, eles conheciam as minhas obras”.

Para Sandro Alex, a subida na preferência do eleitorado empolga na expectativa pelo segundo turno. “Nossos números foram subindo e, nessa reta final, nós vamos mostrar ao Brasil que a maior vitória virá”.

>>> Fique ligado na Tribuna do Paraná para acompanhar a apuração dos votos para o governo do Paraná e demais cargos a partir das 17h. Clique para acessar!