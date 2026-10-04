Paraná substitui urnas eletrônicas durante votação; como fica o voto?

Em todo o Paraná, 113 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas durante a votação do primeiro turno das Eleições 2026 devido a problemas técnicos. Segundo o boletim do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o estado registrou 468 ocorrências envolvendo urnas até as 12h20.

Entre os problemas registrados, os mais frequentes foram relacionados à bateria, com 49 ocorrências, e ao nível crítico de bateria, com 38 registros. Também foram identificadas falhas nos terminais de registro do mesário e do eleitor, entre outras situações.

Apesar das ocorrências, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prevê uma série de procedimentos de contingência para solucionar eventuais problemas durante a votação. O primeiro deles é o simples desligamento e religamento da urna eletrônica.

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O procedimento é realizado pelo próprio mesário, no caso, o presidente da mesa, na presença dos fiscais. O reinício da urna, de forma semelhante ao procedimento adotado em outros dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, não altera as informações já gravadas nos cartões de memória. Dessa forma, os votos registrados e os dados sobre os eleitores que já votaram são preservados.

Caso o problema persista, também é possível reposicionar ou substituir o cartão de memória. Os locais de votação contam ainda com urnas de contingência, utilizadas para substituir equipamentos que apresentem falhas.

As urnas de contingência possuem todos os aplicativos da Justiça Eleitoral necessários para a votação, mas não são configuradas para uma seção eleitoral específica. Por isso, não contêm informações de eleitores nem registros de votos.

Na substituição, o cartão de memória externo da urna com defeito é retirado e inserido no equipamento de contingência. Depois, ao ser ligada, a nova urna sincroniza as informações do cartão de memória externo com o cartão interno do equipamento.

Neste pleito, 2.259 urnas foram destinadas aos locais de votação exclusivamente para substituição em casos de emergência.

Substituições já foram realizadas em eleições anteriores

No primeiro turno das Eleições Municipais de 2024 no Paraná, 176 urnas eletrônicas foram substituídas devido a falhas técnicas. Na mesma ocasião, 156 equipamentos precisaram ser reinicializados.

O número de substituições foi inferior ao registrado nas Eleições Gerais de 2022, quando 404 urnas foram trocadas no estado. Embora a troca de uma urna possa provocar demora no atendimento aos eleitores, uma falha no equipamento não compromete, por si só, o resultado da votação. Na substituição, a mídia de votação é transferida para o equipamento de contingência, preservando os dados já registrados.

Há ainda uma situação específica prevista nas regras eleitorais: se a falha ocorrer antes de o segundo eleitor concluir o voto e não for possível recuperar a urna, o primeiro eleitor deverá votar novamente. Nesse caso, o voto registrado anteriormente no equipamento defeituoso é considerado insubsistente.