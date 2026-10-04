Ciclista morre carbonizado após caminhão-tanque tombar e pegar fogo no Paraná

Um ciclista morreu após ser atingido por um caminhão-tanque que transportava cerca de 25 mil litros de etanol na BR-376, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O acidente aconteceu neste sábado (3).

Segundo as informações apuradas, o caminhão saiu da pista e tombou na região de um viaduto. O ciclista, que trafegava pela rodovia, acabou sendo atingido pelo veículo.

Com o tombamento, o caminhão pegou fogo e o ciclista morreu carbonizado. A vítima era de Maringá, mas sua identidade ainda não foi divulgada. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e controlar o incêndio. As chamas também atingiram parte da vegetação às margens da rodovia.

Além do incêndio, houve vazamento da carga transportada pelo caminhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o etanol e a água utilizada durante o combate às chamas escoaram em direção a um rio localizado abaixo do viaduto onde aconteceu o acidente. Ainda não há informações sobre os possíveis impactos ambientais provocados pelo vazamento.

As circunstâncias que fizeram o caminhão deixar a pista ainda não foram esclarecidas. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o que levou o motorista a perder o controle do veículo ou sobre outros fatores que possam ter contribuído para o acidente.

As causas da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis e a identificação do ciclista, assim como eventuais novas informações sobre a investigação devem ser divulgadas posteriormente.