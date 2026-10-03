Alerta vermelho e frente fria: eleição no Paraná será debaixo de chuva; Veja a previsão

O guarda-chuva deve fazer parte dos planos dos paranaenses neste domingo (4). O primeiro turno das eleições de 2026 será marcado pela mudança no tempo em Curitiba e em diversas regiões do Paraná. O avanço de uma frente fria, associado a um sistema de baixa pressão, aumenta as condições para tempestades, rajadas de vento e descargas elétricas. Há, inclusive, um alerta vermelho de temporal que atinge parte do Paraná neste domingo de eleição.

Depois de um sábado com períodos de sol e temperaturas mais elevadas em parte do estado, a instabilidade ganha força. As primeiras tempestades devem atingir as regiões Oeste e Sudoeste ainda entre a noite deste sábado e a madrugada de domingo. Ao longo do dia, as áreas de chuva avançam em direção às regiões centrais, ao Norte e ao Leste do Paraná.

O cenário exige atenção, principalmente para quem pretende sair de casa para votar. Além da possibilidade de chuva durante o deslocamento, há risco de temporais localizados, acompanhados de ventos fortes.

Curitiba terá chuva pela manhã e rajadas de vento

Em Curitiba, a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta 98% de probabilidade de chuva neste domingo. Os termômetros devem registrar temperaturas próximas de 15°C no início do dia, com máxima prevista de 23°C. As rajadas de vento podem alcançar 50 km/h.

A previsão horária indica que a chuva pode começar por volta das 6h e ganhar intensidade durante a manhã. Entre 7h e 10h, há elevada probabilidade de precipitação, justamente no período em que muitos eleitores costumam se deslocar para votar.

Perto do meio-dia, a chuva poderá perder força, mas a possibilidade de novas pancadas permanece durante a tarde. Apesar da instabilidade, podem ocorrer intervalos de tempo seco. A umidade relativa do ar deve variar entre 67% e 99%.

A recomendação para quem vai votar é consultar a previsão antes de sair de casa e reservar um tempo maior para o deslocamento, especialmente se houver chuva forte.

Frente fria espalha temporais pelo Paraná

A instabilidade não ficará restrita à capital. A previsão indica condições para chuva em diferentes regiões do Paraná, com possibilidade de temporais localizados. A intensidade das precipitações, entretanto, poderá variar bastante de uma cidade para outra.

Nas regiões Oeste e Sudoeste, a atenção deve ser redobrada desde as primeiras horas do domingo. A previsão indica que essas áreas poderão registrar chuva ainda durante a madrugada, com possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

No Centro-Sul e nos Campos Gerais, o avanço das áreas de instabilidade também favorece a ocorrência de pancadas de chuva. Os temporais poderão atingir pontos isolados, com períodos de chuva mais intensa.

Já no Norte e no Noroeste, o aumento da nebulosidade e o deslocamento das áreas de instabilidade poderão provocar mudanças nas condições do tempo ao longo do domingo. A distribuição e a intensidade da chuva dependerão do avanço do sistema meteorológico.

Na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, a previsão também exige atenção. A combinação de umidade elevada e instabilidade atmosférica favorece a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.

Alerta laranja indica risco de tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade que inclui Curitiba e permanece válido durante todo o domingo (4), da meia-noite às 23h59.

O aviso indica possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Também há previsão de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h, além de possibilidade de queda de granizo.

Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná/Imagem ilustrativa

As condições previstas aumentam o risco de alagamentos, queda de árvores, danos à rede elétrica e interrupções no fornecimento de energia. Os volumes e as velocidades indicados representam o potencial de ocorrência dos fenômenos nas áreas abrangidas pelo alerta, não uma previsão de que todas as cidades registrarão essas condições.

É importante destacar que os temporais poderão ocorrer de maneira localizada. Enquanto determinados bairros ou municípios poderão registrar chuva intensa, outros poderão ter precipitações de menor intensidade ou períodos sem chuva.

Alerta vermelho atinge parte do estado

Além do alerta laranja, o Inmet publicou um aviso vermelho, de grande perigo, para áreas das regiões Oeste, Sudoeste, Noroeste, Centro-Oeste e Centro-Sul do Paraná. O alerta também abrange municípios de outras regiões e permanece válido durante todo o domingo.

Nessas localidades, existe a possibilidade de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros em um único dia. Os ventos podem ultrapassar 100 km/h, com risco de queda de granizo.

A combinação desses fenômenos pode provocar danos em edificações, alagamentos, quedas de árvores e transtornos no transporte rodoviário.

Previsão do tempo para segunda-feira

A instabilidade não deve terminar com o encerramento da votação. Em Curitiba, a previsão do Simepar para segunda-feira (5) indica novamente 98% de probabilidade de chuva, com acumulado estimado de 5,3 milímetros.

Na terça-feira (6), a chuva poderá ganhar intensidade na capital. O volume previsto chega a 26,1 milímetros, com probabilidade de precipitação de 98%. A previsão indica uma melhora na quarta-feira (7), quando não há expectativa de chuva.

Cuidados para enfrentar os temporais

Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda atenção aos alertas meteorológicos. Durante tempestades, a população deve evitar áreas alagadas, não atravessar ruas tomadas pela água e procurar abrigo em locais seguros.

Em caso de ventos fortes, é importante não permanecer debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a placas de publicidade ou estruturas que possam cair. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos elétricos conectados à tomada durante tempestades.

Os moradores de áreas sujeitas a alagamentos devem acompanhar as informações dos órgãos oficiais. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Para os eleitores, a orientação é acompanhar as atualizações da previsão meteorológica ao longo do domingo e evitar deslocamentos durante temporais intensos.