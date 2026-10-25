Temporal deixa 4 mil sem luz no Paraná; Copel mobiliza 593 equipes neste domingo

Os temporais deixaram várias casas sem energia elétrica pelo Paraná. Segundo a Copel, o fornecimento de energia já foi restabelecido para 94% dos clientes afetados entre sábado (24) e domingo (25).

Os danos à rede e interrupções aconteceram devido as fortes rajadas de vento e raios. A companhia informou no início da tarde deste domingo (25) que 593 equipes estão em campo para religar mais de 4 mil clientes em todo o estado, que foram afetados pelo temporal.

“Os trabalhos prosseguem com o atendimento das ocorrências e a reconstrução dos trechos danificados da rede elétrica”, detalha a Copel.

Além disso, a companhia está monitorando as condições climáticas. As equipes seguem preparadas para mobilizar novos recursos, se necessário.

“Os trabalhos continuam até o restabelecimento da energia para todos os clientes afetados”, conclui.

Segundo turno das eleições

Durante este domingo, o Centro de Operações da Copel está acompanhando em tempo real as ocorrências no Estado. A atuação é conjunta com equipes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e Simepar, para assegurar a prontidão no atendimento no segundo turno.

As urnas eletrônicas contam com baterias que garantem seu funcionamento mesmo em caso de interrupção temporária no fornecimento de energia, permitindo que a votação siga sem interrupções.

Orientações da Copel

A Copel ressalta que a população mantenha distância de fios caídos, postes danificados ou qualquer estrutura da rede elétrica que apresente sinais de avaria.

Canais de atendimento da Copel

WhatsApp: (41) 3013-8973

Telefone: 0800 51 00 116

Aplicativo Copel (Android e iOS): https://www.copel.com/site/aplicativo/

Site: https://www.copel.com/site/copel-distribuicao/falta-de-luz/