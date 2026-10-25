Operação especial

Cinco cidades do Paraná registram crimes eleitorais neste segundo turno

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 25/10/26 14h44
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Lateral de uma viatura da Polícia Militar do Paraná.
Operação 2º Turno Eleições 2026 acontece neste domingo (25). Foto: PMPR..

Na Operação do segundo turno das eleições, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) já calculou ocorrências em cinco municípios do estado por crime eleitoral e um sexto por crime comum até o final da manhã deste domingo (25).

Em Arapuã, na região do Vale do Ivaí, houve violação de sigilo de voto; em Campo Mourão, transporte irregular de eleitor; em Cornélio Procópio ameaça; em Palotina, uso de celular na urna; e em Londrina, propaganda irregular. Ubiratã, teve um crime comum, de dano.

Duas pessoas foram encaminhadas para procedimentos de polícia judiciária.

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Operação eleições 2026

De acordo com a Sesp, mais de 10 mil integrantes de forças de segurança foram mobilizados para a operação do segundo turno. Além de 2,43 mil viaturas, para atuação em todos os 399 municípios paranaenses.

A operação é coordenada pela Sesp, com funcionamento permanente no Centro de Integração de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba.

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