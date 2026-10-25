TRE-PR registra mais de 300 ocorrências com urnas na manhã deste segundo turno

A manhã deste domingo (25), segundo turno das eleições, foi agitada pelo Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) apurou que 39 municípios ficaram sem energia até as 12h. Ao todo, 41,56 mil eleitores foram afetados.

Às 13h, o boletim do TRE informou que houve 319 ocorrências com urnas, em 105 zonas eleitorais e 102 substituições. Ainda conforme o órgão, os problemas mais frequentes são em relação a substituições de baterias e outros procedimentos de reparo.

Santa Terezinha do Itaipu foi o município com maior número de ocorrências de falta de luz, em 12 seções no Colégio Estadual Dom Manoel Konner. O último status, segundo a Copel, é de “ligado”. Grande parte das quedas de energia aconteceram no Oeste do estado, na região de Foz do Iguaçu.

Além disso, cinco municípios ainda constavam como “pendentes” e para outros três foram “enviado reconhecimento”.

Mesmo sem energia, as urnas eletrônicas podem funcionar durante todo o período da votação. Além disso, a Justiça Eleitoral também está preparada caso o equipamento apresente alguma falha técnica, como reiniciar o sistema ou troca da urna, mas sem perder os votos computados até então.