Chuva de quase 100 mm provoca transtornos em Curitiba e altera local de votação

Curitiba registrou neste sábado (24) a maior tempestade em um único dia do ano de 2026. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estação meteorológica da capital acumulou 96,8 milímetros de chuva até as 15h15. Trata-se do maior acumulado diário desde 7 de dezembro de 2024, quando o índice atingiu 107,6 mm.

De acordo com o boletim emitido pela Defesa Civil Municipal às 17h30, o volume acumulado nas últimas 12 horas chegou a 95 mm na região da Matriz. Outras administrações regionais também registraram marcas expressivas, como Caximba (94,5 mm), Santa Felicidade (88,8 mm), Cidade Industrial de Curitiba (87,6 mm), Tatuquara (87,2 mm) e Barigui/Santo Inácio (87 mm).

Impactos e mudança em local de votação

O temporal provocou oito alagamentos, três solicitações de lonas e chamados por risco de desabamento ou desmoronamento nos bairros Portão, Matriz e Boa Vista. Apesar dos estragos, a prefeitura informou que, até o fim da tarde, não havia registros de pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Entre os imóveis atingidos pela água está a Escola Municipal Professor Dario Persiano de Castro Vellozo, na Cidade Industrial de Curitiba. Como o local abrigaria seções eleitorais no domingo (25), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) transferiu os votantes para o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Hugo Peretti, localizado na Rua Arthur Martins Franco, nº 505 — a cerca de 400 metros do endereço original.

A Defesa Civil mantém o monitoramento das condições meteorológicas e dos níveis dos rios em regime de plantão 24 horas.