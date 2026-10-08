Temporais podem atingir regiões do Paraná entre esta quinta e sexta

O Paraná tem risco de temporais entre a noite desta quinta-feira (8) e a sexta-feira (9), com possibilidade de chuva forte, trovoadas e rajadas de vento. Conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o risco é de moderado a alto para temporais potencialmente intensos, principalmente no Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Leste e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde podem ocorrer alagamentos e destelhamentos pontuais.

O meteorologista Lizandro Jacóbsen explica que, na noite desta quinta-feira, as áreas de instabilidade se concentram principalmente nas regiões de fronteira com a Argentina e o Paraguai e na divisa com Santa Catarina. Durante a madrugada, a chuva perde força temporariamente, mas a instabilidade volta a aumentar a partir do fim da madrugada de sexta-feira com o avanço de uma nova frente fria pelo Sul do Brasil.

Essa frente fria chega ao Oeste e ao Sudoeste do estado durante a manhã de sexta-feira e avança para outras regiões ao longo do dia. Perto do meio-dia, a mudança no tempo chega ao Centro-Sul, Noroeste, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. À tarde e à noite, as tempestades avançam para o Norte e o Litoral.

O calor também contribui para a formação das tempestades. Entre o Leste e o Norte do estado, por exemplo, as temperaturas ficam próximas dos 30°C durante a sexta-feira. A orientação do Simepar é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e os alertas emitidos pela Defesa Civil do Paraná.