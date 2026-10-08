Assembleia Legislativa do Paraná terá 4 ex-prefeitos entre os novos deputados em 2027

Nas Eleições de 2026, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) teve uma taxa de renovação de 42,59%. Ou seja, a partir de 2027, das 54 cadeiras, 23 serão ocupadas por novos integrantes. Desses novos nomes, quatro ex-prefeitos fazem sua estreia no Legislativo estadual, cumprindo pela primeira vez um mandato na Alep. São eles:

Ulisses Maia (PSD): Ex-prefeito de Maringá;

Ex-prefeito de Maringá; Gerson Colodel (MDB): Ex-prefeito de Almirante Tamandaré;

Ex-prefeito de Almirante Tamandaré; Beto Vizzotto (PT): Ex-prefeito de Paraíso do Norte;

Ex-prefeito de Paraíso do Norte; Paulo Mac Donald (PP): Ex-prefeito de Foz do Iguaçu.

Beto Vizzotto foi eleito prefeito de Paraíso do Norte em 2024, estando em mandato ativo na prefeitura quando deixou o cargo para disputar a eleição estadual. Já Ulisses Maia e Gerson Colodel encerraram recentemente as gestões no ciclo 2021–2024: Maia cumpriu dois mandatos consecutivos em Maringá (de 2017 a 2024) e Colodel esteve à frente de Almirante Tamandaré também por dois mandatos (de 2017 a 2024). Paulo Mac Donald, por sua vez, comandou a Prefeitura de Foz do Iguaçu entre 2005 e 2012.

Veteranos do Executivo e do Legislativo

Além das novidades, o perfil municipalista na Alep é reforçado por nomes com passagem pelo Poder Executivo local que garantiram a reeleição ou já possuíam trajetória parlamentar anterior:

Hussein Bakri (PSD): Reeleito para a Alep, ex-prefeito de União da Vitória;

Reeleito para a Alep, ex-prefeito de União da Vitória; Moacyr Fadel (PSD): Reeleito deputado estadual, ex-prefeito de Castro (cargo que exerceu no ciclo 2021–2024 até renunciar em 2022);

Reeleito deputado estadual, ex-prefeito de Castro (cargo que exerceu no ciclo 2021–2024 até renunciar em 2022); Cesar Silvestri (PP): Ex-prefeito de Guarapuava, com atuações parlamentares em mandatos anteriores;

Ex-prefeito de Guarapuava, com atuações parlamentares em mandatos anteriores; Ademar Traiano (PSD): Reeleito parlamentar, com histórico na prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste.

A bancada conta ainda com deputados reeleitos que exerceram o cargo de vice-prefeito anteriormente, como Marcio Nunes (PSD) em Campo Mourão e Thiago Bührer (PSD) em São José dos Pinhais.