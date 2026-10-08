Da Costa antecipa saída da Câmara de Curitiba; o que farão os outros vereadores eleitos deputados?

O vereador Da Costa do Perdeu Piá (Podemos) apresentou renúncia ao mandato de vereador na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Ele foi um dos cinco vereadores eleitos para ocupar cadeiras de deputado estadual ou federal. O documento foi lido em plenário e informa que a decisão tem caráter “irrevogável e irretratável”.

No ofício, o deputado federal eleito com 86.070 votos agradeceu “aos vereadores, servidores desta Casa Legislativa e aos cidadãos curitibanos pela oportunidade de exercer o mandato e representar a população do município de Curitiba”.

O presidente da CMC, Tico Kuzma (PSD), afirmou que a Casa tomará as providências regimentais e legais pertinentes para a formalização da vacância do cargo e a convocação do suplente.

A renúncia do influenciador e ex-policial militar antecipa a alteração da composição da Câmara Municipal, já que a substituição ocorre geralmente quando os vereadores deixam o mandato municipal para assumir os novos cargos, em fevereiro do ano que vem.

Quem vai ocupar a vaga de Da Costa na Câmara de Curitiba?

Quem ocupará a vaga é Alexandre Leprevost (União), partido pelo qual Da Costa se elegeu vereador em 2024. A convocação dos suplentes segue a lista do partido ou da federação que conquistou a cadeira na eleição municipal.

Cinco vereadores deixarão as cadeiras em 2027

Dos 38 vereadores de Curitiba, 25 disputaram as Eleições Gerais de 2026 e cinco deles foram eleitos: além de Da Costa, Guilherme Kilter (Novo) foi eleito deputado federal, enquanto Delegada Tathiana Guzella (PL), Jasson Goulart (Republicanos) e Angelo Vanhoni (PT) foram eleitos deputados estaduais para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Procurados pela Tribuna do Paraná, Guilherme Kilter, Tathiana Guzella e Jasson Goulart informaram que pretendem continuar na CMC até o início dos novos mandatos, em 2027.

“Ficarei para concluir os trabalhos já iniciados, pelo compromisso com a população de Curitiba que me elegeu como vereadora”, disse Tathiana por meio de nota.

Segundo Jasson, ele ficará no cargo até o último dia de janeiro. “Passou a eleição. Até a posse da Assembleia, que é dia 1º de fevereiro, nós estaremos cumprindo com as nossas obrigações aqui na Câmara, tanto na CCJ como na Comissão dos Direitos Humanos, como vice-líder do prefeito, com muito respeito ao povo que me elegeu”, afirmou.

A reportagem também entrou em contato com a assessoria do vereador Angelo Vanhoni, mas não teve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.