Nota Paraná faz novo milionário e distribui prêmios na Grande Curitiba

A edição especial de outubro do programa Nota Paraná, do Governo do Estado, distribuiu prêmios milionários nesta quinta-feira (8). Os valores principais foram de R$ 100 mil para um morador de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, e de R$ 50 mil para um consumidor de Cascavel.

Além dos grandes destaques do dia, a rodada contemplou 100 consumidores espalhados por 40 cidades paranaenses com quantias de R$ 1 mil. Todos os contemplados garantiram a participação ao incluir o CPF nas notas fiscais durante compras realizadas no mês de junho.

A lista de beneficiados ainda trouxe 8 mil ganhadores com prêmios de R$ 100 e outros 35 mil contemplados com R$ 50 cada. Somente para pessoas físicas, a Secretaria da Fazenda injetou R$ 2,8 milhões diretamente no bolso dos moradores do estado.

Para participar do programa, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal durante compras em estabelecimentos paranaenses. Quem ainda não é cadastrado pode se inscrever gratuitamente pelo site do Nota Paraná, informando dados como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criar a senha de acesso.