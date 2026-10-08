Obra, rua fechada e rotatória nova: veja o que muda no trânsito de Curitiba nesta quinta

O trânsito em Curitiba tem novidades importantes nesta semana para motoristas e pedestres que circulam por regiões de grande fluxo. Entre as principais intervenções iniciadas nesta quinta-feira (8), destacam-se interdições completas de vias por conta das obras do Novo Inter 2 no Portão e a mudança definitiva no sentido de circulação de rua no Bairro Alto. Além disso, frentes de trabalho para pavimentação e obras estruturais de longa duração seguem alterando o tráfego em bairros como Tatuquara e Campina do Siqueira, exigindo atenção redobrada à sinalização.

Obras do Novo Inter 2 fecham cruzamento no Portão

Nesta quinta (8) e sexta-feira (9), o cruzamento das ruas Tabajaras e Vital Brasil passa por bloqueio total para o avanço das obras do Novo Inter 2. Para a próxima semana, nos dias 13 e 14 de outubro, a intervenção pelo mesmo motivo muda de local e ocorre no cruzamento das ruas Pedro Collere e Vital Brasil, onde a passagem funcionará no sistema pare e siga, com fluxo alternado. A recomendação aos motoristas é que evitem o trecho e busquem rotas alternativas nas imediações.

Erosão na ponte fecha rua no Tatuquara por 45 dias

Em processo de implantação desde terça-feira (6), a interdição total da Rua Alberto Cominese, na região da ponte, segue em vigor. A medida é necessária para a instalação de uma galeria celular após registro de erosão na cabeceira da estrutura. Os trabalhos devem durar aproximadamente 45 dias, restando cerca de 43 dias para a conclusão do serviço. Quem precisa passar pela área deve utilizar vias alternativas do bairro.

Serviços de drenagem na Alameda Doutor Carlos de Carvalho

Iniciada na última segunda-feira (5), a interdição parcial da Alameda Doutor Carlos de Carvalho ocorre no trecho entre as ruas Lourenço Gbur e Abrão Lerner. O bloqueio é diário, das 9h às 16h30, para obras de macrodrenagem. A previsão é de que os trabalhos sigam até o dia 15 de outubro — restando sete dias de intervenção, a depender das condições do tempo.

Mudanças de sentido e sinalização

Rua ganha sentido único de circulação no Bairro Alto A partir das 11h desta quinta-feira (8), a Rua Jornalista Alceu Chichorro passou a ter sentido único de tráfego no Bairro Alto. A alteração vale para o trecho da Rua Heitor Baggio Vidal em direção à Rua José de Oliveira Franco. A alteração é definitiva e os condutores devem prestar atenção à nova sinalização implantada na região.

Cruzamento vira rotatória no Jardim Social Implantado na quarta-feira (7), o novo desenho do cruzamento da Avenida Presidente Washington Luiz com a Rua Manoel Correia de Freitas passou a funcionar no formato de rotatória. A preferência de passagem é dos veículos que já estão circulando pelo dispositivo. Quem transita pelo local precisa reduzir a velocidade e observar os novos tachões, pinturas e placas indicativas.

Obras e manutenção de pavimento

Reciclagem de asfalto ocupa faixas em ruas do Bairro Alto Com trabalhos começados no dia 6 de outubro, as ruas das Seringueiras, dos Coqueiros, Maracatiara, Jarana e Araçalina passam por obras de reciclagem do pavimento nos trechos entre a Avenida Copaíba e o fim de cada via. A intervenção também atinge a Rua Guaramirim, entre a Rua Ingabaú e o final do trecho. Os serviços ocupam uma faixa de rolamento por vez e a circulação segue de forma parcial na faixa livre. As obras devem ser concluídas na próxima semana.