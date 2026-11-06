Temporais colocam em risco cronograma de obras nas rodovias do Paraná

O volume atípico de água trazido pelo fenômeno El Niño pode afetar o calendário de obras nas rodovias do Paraná. Com sequências longas de temporais — com setembro registrando 26 dias chuvosos em várias regiões do Estado —, as concessionárias que assumiram os novos pedágios atuam para tentar evitar que os prazos das grandes duplicações previstos para o início de 2027 estourem.

A preocupação com o andamento das frentes de trabalho vem sendo acompanhada pelo Observatório dos Pedágios, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). O órgão acompanha as reuniões com o governo e as empresas e faz o alerta: o vilão da construção rodoviária não é apenas a tempestade caindo na hora da obra, mas o tempo necessário para o solo secar depois que a chuva passa. Para aplicar o asfalto ou lançar o concreto, a terra precisa estar firme e compactada; pavimentar sobre lama faz a pista ceder e abrir buracos em pouco tempo.

Contas mais altas e trabalho que avança pela madrugada

Para não ver tratores e caminhões parados esperando o sol aparecer, a engenharia das concessionárias precisou adaptar o orçamento inicial para não perder prazos. Uma das saídas técnicas tem sido substituir a terra argilosa por pedras e saibro — materiais mais caros, mas que aceitam compactação mesmo quando o tempo continua úmido.

Na prática, a gestão das equipes também mudou de ritmo. Sempre que surge uma janela de tempo seco, o trabalho ganha força para recuperar os dias perdidos para os temporais.

A Via Araucária, concessionária responsável pelo Lote 1 no Paraná, abrangendo uma extensão total de 473 km de rodovias federais e estaduais, confirmou que tem mantido as equipes operando em regimes diurno e noturno para acelerar o ritmo e otimizar a produção quando o clima ajuda. A empresa reforçou que o monitoramento é diário e que, embora o solo úmido traga riscos operacionais para a terraplenagem, o objetivo é mitigar os impactos das tempestades e garantir as entregas programadas para o primeiro semestre de 2027.

De Curitiba ao interior: veja a situação de cada trecho

Conforme os dados do balanço oficial apresentado nas reuniões tripartites com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e lideranças do setor produtivo, o avanço das obras varia conforme a região do Estado:

Contorno Norte de Curitiba (PR-418): A duplicação do trecho entre o Trevo de Santa Felicidade e a Rodovia da Uva alcança cerca de 80% de execução, mantendo o cronograma adiantado para entrega em fevereiro de 2027.

A duplicação do trecho entre o Trevo de Santa Felicidade e a Rodovia da Uva alcança cerca de 80% de execução, mantendo o cronograma adiantado para entrega em fevereiro de 2027. Contorno Sul de Curitiba (BR-376): A implantação das vias marginais em trechos urbanos e industriais também avança rápido e encosta nos 80% de conclusão para início de 2027.

A implantação das vias marginais em trechos urbanos e industriais também avança rápido e encosta nos 80% de conclusão para início de 2027. PR-423 (Araucária a Campo Largo): A duplicação da rodovia estadual ultrapassou a marca de 45% dos trabalhos concluídos.

A duplicação da rodovia estadual ultrapassou a marca de 45% dos trabalhos concluídos. 3ª Faixa da BR-277 (Curitiba a São José dos Pinhais): Sob responsabilidade da EPR Litoral Pioneiro, a implantação das novas faixas na saída para o Litoral deve cumprir a meta de fevereiro de 2027, embora a tentativa inicial de liberar o trecho antes do verão tenha sido prejudicada pelas tempestades.

Sob responsabilidade da EPR Litoral Pioneiro, a implantação das novas faixas na saída para o Litoral deve cumprir a meta de fevereiro de 2027, embora a tentativa inicial de liberar o trecho antes do verão tenha sido prejudicada pelas tempestades. BR-277 entre Porto Amazonas e Palmeira, e em Irati: Estão em cerca de 50% de avanço e são as frentes mais críticas do Lote 1. Por terem começado alguns meses mais tarde devido ao licenciamento ambiental, essas obras já trabalhavam no limite do tempo. Com a lama acumulada, o prazo de entrega em fevereiro de 2027 passou a ser considerado “desafiador”.

Pedágio pode ficar mais barato se houver atraso

Os contratos de concessão preveem mecanismos de penalização caso as obras atrasem. Se uma concessionária descumprir o prazo final de entrega, ela sofre a aplicação do chamado “Fator D”, que reduz o valor da tarifa cobrada na praça no reajuste seguinte.

Além dessa penalidade, a empresa perde o direito ao chamado “degrau tarifário” — um aumento percentual autorizado no preço do pedágio que só entra em vigor após a duplicação estar totalmente liberada para o tráfego.

O que dizem as concessionárias e os órgãos oficiais

Procurado pela Tribuna do Paraná, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou que faz o acompanhamento gerencial das concessões e que as empresas relataram os impactos do clima nas últimas reuniões técnicas. O DER/PR ressaltou que a gestão e a fiscalização contratual cabem à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão federal a quem as concessionárias devem direcionar eventuais pedidos formais de adequação de prazos.

A Via Araucária confirmou que as chuvas atípicas impactaram os serviços de terraplenagem e pavimentação por exigir tempo prolongado de secagem do solo. A concessionária ponderou que, embora o cenário aumente os riscos no cronograma, ainda não é possível falar em atrasos oficiais e reafirmou o compromisso de manter as entregas previstas para o primeiro semestre de 2027.

O Grupo EPR (responsável pelas concessionárias Litoral Pioneiro e Paraná) destacou que, com base em modelos meteorológicos, as repercussões do Super El Niño ainda devem persistir nos próximos meses. A empresa informou que mantém seu planejamento de investimentos e conta com uma parceria junto ao Simepar para monitorar o tempo e reorganizar equipes para trabalhar intensamente nos períodos de estiagem, mantendo a previsão de conclusão das obras da Litoral Pioneiro para o início de 2027.

Nas rodovias consolidadas, como a BR-376 no sentido Santa Catarina e a BR-116, a Arteris Litoral Sul informou que mantém monitoramento constante das condições das pistas e conta com planos de ação para atuação imediata em cenários adversos. A concessionária destacou que aplica ações preventivas, incluindo o monitoramento de encostas, manutenção continuada dos sistemas de drenagem, sinalização viária e uso de inteligência artificial acoplada a estações meteorológicas estratégicas para orientar decisões operacionais e bloqueios preventivos junto à PRF.

Onde acompanhar e como planejar sua viagem

Para evitar retenções e planejar trajetos em dias de chuva forte ou obras na pista, confira os canais oficiais de atendimento das concessionárias:

Via Araucária (Lote 1 – BR-277, PR-418, PR-423, BR-376): Telefone / Emergência: 0800 277 0 376 Site: viaaraucaria.com.br

EPR Litoral Pioneiro (Lote 2 – BR-277 rumo ao Litoral, BR-153, BR-369): Telefone / Emergência: 0800 277 0153 Site: eprlpioneiro.com.br

Arteris Litoral Sul (BR-376 Curitiba–Joinville): Telefone / Emergência: 0800 725 1771 X (antigo Twitter): @Arteris_ALS

