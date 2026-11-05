BR-376 é parcialmente interditada após deslizamento de terra

Um deslocamento de encosta interditou parcialmente a BR-376, em Mauá da Serra, no Norte do Paraná, nesta quinta-feira (5). A ocorrência foi registrada na altura do km 298 da Rodovia do Café e provocou alterações no tráfego no sentido Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve cedimento de talude no trecho. Para manter a circulação de veículos, o tráfego no sentido Sul está sendo desviado para a pista contrária, que passou a operar temporariamente em mão dupla, com uma faixa para cada sentido.

Deslizamento de encosta interdita trecho da BR-376

Ainda conforme a PRF, a alteração no fluxo segue até aproximadamente o km 300. Nesse ponto, os motoristas conseguem retornar às pistas correspondentes ao seu sentido de viagem.

A PRF orienta os condutores a respeitarem a sinalização provisória, reduzirem a velocidade e dobrarem a atenção ao passar pelo trecho. A mudança no tráfego permanece até a liberação completa da pista afetada.