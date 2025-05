Tempo seco no Paraná: umidade do ar fica abaixo de 40% nos próximos dias

Embora a concentração de nuvens com chuviscos ocasionais continue alta entre Curitiba e o Litoral do Paraná nesta quarta-feira (14), os próximos dias serão de mudança na região. A situação da capital vai ficar parecida com o que acontece no Sudoeste, Oeste e Noroeste do Paraná: o tempo seco tomará conta de quase todas as regiões do estado e a umidade relativa do ar vai baixar.

Essa condição de redução da umidade permanecerá crítica no Paraná, principalmente no período da tarde, até a próxima terça-feira (20).

Algumas regiões do Paraná podem ter umidade abaixo de 30%

A mudança na direção dos ventos aumentou a nebulosidade entre a região central e o Leste do Paraná, inclusive com registro de garoa e chuva fraca ocasional até esta quarta-feira (14). Mas esta umidade não conseguiu avançar para as regiões Oeste e Noroeste, que tiveram umidade relativa do ar na faixa de 50% a 60% nos últimos dias.

Uma nova mudança na direção dos ventos deve transportar um ar mais seco e piorar as condições de umidade. “A direção dos ventos deve passar a predominar do quadrante norte, e dessa forma transporta um ar mais seco, proveniente da massa de ar que predomina sobre o Centro-Oeste do país em direção ao Paraná”, explica o meteorologista do Simepar Samuel Braun.

Por conta dessa mudança, a partir de sexta-feira (16), no Sudoeste, Oeste e Noroeste e Norte, principalmente no período da tarde, os índices de umidade já devem ficar abaixo dos 40%, podendo chegar abaixo de 30% em algumas regiões. No final de semana essa condição deve se espalhar para praticamente todo o Paraná, com exceção da região litorânea, onde em função da proximidade com o oceano, normalmente os índices de umidade costumam ficar mais altos.

“Essa condição de umidade baixa predomina entre a sexta-feira, sábado e domingo e até o início da próxima semana. Provavelmente apenas na quarta-feira teremos o avanço de um novo sistema frontal, e com isso o retorno da chuva ao Paraná”, ressalta Braun.

Baixa umidade relativa do ar: como cuidar da saúde

A Secretaria de estado da Saúde (Sesa) reforça a importância de cuidados simples, mas essenciais. Mesmo nos dias mais frios é fundamental manter a hidratação. O ar seco favorece crises alérgicas, problemas respiratórios e o ressecamento das mucosas. Beber bastante água, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e manter os ambientes umidificados são atitudes que ajudam a proteger a saúde, principalmente de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

A Sesa também orienta a população a redobrar a atenção com a qualidade do ar em ambientes fechados, manter a ventilação natural sempre que possível e, nos casos de sintomas como tosse seca persistente, dificuldade para respirar ou agravamento de doenças respiratórias pré-existentes, buscar atendimento médico.

Movimentação de massas de ar vão favorecer baixa umidade no Paraná

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma movimentação de massas de ar favorece essa condição. O conceito de massa de ar está associado a um grande volume de ar com características de temperatura e umidade bastante semelhantes.

“Nessa época de outono e inverno costumam atuar sobre o Sul do país massas de ar polar, que se formam sobre a Antártida e acabam avançando sobre a Argentina. Essas massas costumam ser bastante frias e secas e produzem, normalmente, a queda mais acentuada das temperaturas. Em contrapartida, também atuam massas de ar mais aquecidas e secas, que se formam no Centro-Oeste do país, uma área em que tem pouca chuva e temperaturas mais elevadas nesta época do ano”, explica Braun.

Já o conceito de frente fria tem relação com a transição entre as massas de ar. “A frente fria é uma massa de ar frio empurrando uma massa de ar mais aquecida e, na área de transição ocorrem, muitas vezes, precipitações”, detalha Braun. Segundo ele, foi uma frente fria que avançou entre a última sexta-feira (09) e sábado (10), causando declínio nas temperaturas e, ao longo da semana, a mudança na direção dos ventos.

“É uma situação muito comum aqui no Paraná a mudança na direção dos ventos, que acaba favorecendo o ingresso de umidade do oceano. Nessas condições, então, esse ar mais frio e seco adquire umidade e dessa forma ele acaba alterando as características da massa de ar, tornando-a fria, ainda com temperaturas baixas, mas com maior concentração de umidade”, conta o meteorologista.

Tempo no Paraná: manhãs seguem frescas e tardes mais quentes

A característica amplitude térmica de outono segue na próxima semana no Paraná. As manhãs serão frescas e as tardes terão temperaturas mais altas, principalmente por conta dessa massa de ar seco. Entre sábado até terça, nas regiões Oeste, Noroeste e Norte, as máximas podem ultrapassar os 30°C.