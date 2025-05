Curitiba recebe maior evento de educação, ciência e inovação do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A capital paranaense se prepara para sediar o maior evento de educação, ciência e inovação do estado. A Universidade Federal do Paraná (UFPR) traz uma versão repaginada de sua tradicional Feira de Cursos e Profissões, agora intitulada Universo UFPR 2025. O evento acontecerá no Expo Barigui, de 22 a 25 de maio, e promete movimentar a cidade com a expectativa de receber 100 mil visitantes.

O Universo UFPR 2025 se propõe a ser uma imersão gratuita no mundo acadêmico, reunindo ciência, cultura, tecnologia, inovação e oportunidades de trabalho em um só lugar. Com mais de 3 mil expositores distribuídos em 5 mil metros quadrados, o evento contará com mais de 100 estandes repletos de atividades, oficinas e projetos.

A feira visa atrair um público variado, desde estudantes do ensino médio e vestibulandos até educadores, famílias e profissionais em busca de reorientação de carreira. Além disso, entusiastas da ciência, cultura e inovação encontrarão um terreno fértil para exploração e descobertas.

Programação rica e diversificada

Os visitantes poderão participar de mais de 40 palestras e rodas de conversa, além de oficinas e apresentações de projetos de pesquisa e inovação. O Palco Cultura promete agitar o evento com shows diários e atividades esportivas, garantindo entretenimento para todos os gostos.

Mario Messagi Júnior, membro da comissão organizadora, ressalta: “O Universo UFPR é uma experiência transformadora, que vai mostrar, na prática, que a ciência pública é feita para todos”. O reitor Marcos Sunye complementa, destacando a importância do evento como política pública para enfrentar desafios como a baixa procura, acolhimento e permanência nas universidades públicas.

O evento será realizado no Expo Barigui, que conta com praça de alimentação. Uma parceria com a Urbanização de Curitiba (Urbs) garantirá transporte gratuito para escolas públicas e de diferentes pontos da cidade, facilitando o acesso de todos os interessados.

Agendamento para escolas

Instituições de ensino podem agendar visitas gratuitas para grupos através de um formulário online. As visitas têm duração de duas horas e estão disponíveis em horários variados durante os quatro dias do evento.

O Expo Barigui fica Alameda Ecológica Burle Marx, 2518, Santo Inácio, no Parque Barigui Os ingressos podem ser adquiridos neste site.