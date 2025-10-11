Tempo muda novamente no Paraná: domingo será de temporais e ventos fortes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Apesar da trégua na chuva neste sábado (11/10), o tempo volta a mudar no Paraná já no domingo (12/10). O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu um alerta meteorológico para a ocorrência de temporais e chuvas fortes em todas as regiões do estado.

Durante o sábado, o tempo se mantém estável em boa parte do território paranaense, com predomínio do escoamento de massas de ar quente. Esse aquecimento é resultado da formação de um ciclone extratropical sobre o Uruguai, que favorece a elevação das temperaturas e proporciona uma sensação térmica mais agradável.

A trégua, porém, deve durar pouco. A partir da noite, o mesmo ciclone passa a favorecer o deslocamento de uma nova frente fria em direção ao estado, mudando o cenário já nas primeiras horas do domingo.

Divulgação Simepar

Segundo o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen os primeiros temporais devem atingir com mais força as regiões Oeste e Sudoeste, ainda na madrugada deste domingo. Nessas áreas, há risco de descargas elétricas, chuvas intensas, rajadas de vento fortes e até formação localizada de granizo.

O alerta, no entanto, é válido para todo o Paraná. “O sistema frontal que avança pelo estado durante o domingo também altera o tempo nas demais regiões ao longo do dia”, explica o meteorologista.

Região de Curitiba terá domingo nublado e chuvoso

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e no Litoral, as instabilidades devem ocorrer com menor intensidade, mas a chuva será constante. Na capital, o domingo será de tempo fechado e precipitação persistente, com acúmulo superior a 15 milímetros.

Vai esfriar no Paraná?

Mesmo com a chegada da frente fria, as temperaturas continuam agradáveis em boa parte do Paraná. No Noroeste, onde também são esperados temporais mais intensos, os termômetros podem ultrapassar os 25 °C, com mínimas acima dos 20 °C.

Em Curitiba, a máxima prevista para o domingo é de 23 °C, e a mínima, de 15 °C. A tendência é que a semana se mantenha com grande amplitude térmica, com mínimas próximas de 11 °C nas manhãs e máximas que podem chegar aos 28 °C nas tardes.