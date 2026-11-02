Tempestades no Paraná: alerta laranja ameaça mais de 200 cidades nos próximos dois dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o Paraná em aleta de temporal pelo menos até esta quarta-feira (04). Nesta segunda-feira (2) um alerta laranja de perigo para tempestade engloba toda a metade norte do Paraná. Mais de 200 cidades paranaenses estão dentro da área compreendida pelo aviso, assim como algumas áreas de Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

A previsão do instituto para o feriado de Finados é de chuva com acumulados de até 100 milímetros ao longo do dia, ventos de até 100 km/h e granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O aviso teve início à 0h de segunda e é válido até o final do dia, às 23h59.

Além do alerta desta segunda-feira, o Paraná tem mais alertas que se estendem ao menos até quarta-feira. São eles:

Alerta amarelo de temporal na terça-feira (03) – Todo o Paraná

– Todo o Paraná Alerta amarelo de temporal na quarta-feira (04) – Todo o Paraná

Alerta laranja de temporal na quarta-feira (04) – (Noroeste Paranaense (Regiões de Umuarama, Paranavaí, Cianorte), Norte Central Paranaense (Regiões de Londrina, Maringá, Apucarana), Centro Ocidental Paranaense (Região de Campo Mourão), Oeste Paranaense (Regiões de Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo), Sudoeste Paranaense (Regiões de Pato Branco, Francisco Beltrão), Centro-Sul Paranaense (Regiões de Guarapuava, Irati, União da Vitória) e Sudeste Paranaense (Regiões de Prudentópolis, São Mateus do Sul, Lapa).

O que é o alerta laranja de temporal?

Nessa categoria, os impactos esperados são chuvas de até 50 milímetros ao dia, ventos de até 60km/h e queda de granizo. Os riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos são menores que no alerta laranja.

O Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; devido ao risco de descargas de energia elétrica. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Neste fim de semana, temporais já causaram impactos em diferentes regiões do estado. Em Maringá, a Prefeitura decretou calamidade pública depois que a cidade foi atingida por uma forte chuva e ventos de 96,8 km/h. Os estragos incluem queda de árvores na Avenida Colombo, trecho urbano da BR-376 e um dos principais corredores do município, que levou ao bloqueio do tráfego nos dois sentidos.

Em Marquinho, município do Centro-Sul, chuvas intensas acompanhadas de queda de granizo e ventos fortes provocaram o destelhamento de imóveis residenciais, prédios públicos e alagamentos em vários pontos da zona urbana.