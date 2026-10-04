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Tempestades derrubam energia de mais de 308 mil clientes no dia da eleição no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 04/10/26 08h47
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Fotografia panorâmica em vista aérea noturna de um denso centro urbano sob tempestade. O céu na metade superior está coberto por nuvens escuras e tempestuosas em tons de cinza-chumbo e preto. Abaixo, a paisagem urbana exibe múltiplos edifícios e prédios residenciais e comerciais com janelas iluminadas. No canto inferior esquerdo e ao longo das avenidas, as luzes amareladas e alaranjadas dos postes e dos veículos criam um contraste vibrante com o céu carregado.
Sudoeste é a região mais afetada. Foto: Arquivo/Henry Milléo/Gazeta do Povo.

Mais de 308 mil clientes iniciam o domingo (4) sem energia elétrica no Paraná. Desde a noite de sábado (3), tempestades acompanhadas de fortes ventos têm provocado estragos em diversas regiões do estado.

Em Nova Prata do Iguaçu, foram registrados ventos de 140 km/h às 23h30, além de um acumulado de chuva de 24,4 milímetros. Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas chegaram a 94,3 km/h em General Carneiro durante a madrugada deste domingo.

Com as chuvas, a região mais afetada é o Sudoeste, que chegou ao pico de 91,6 mil desligamentos. No Oeste, são 64,8 mil ocorrências. Em Foz do Iguaçu, os desligamentos atingiram 28 mil unidades consumidoras por volta das 23h.

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Nas regiões Noroeste e Norte, são 52,3 mil e 52,6 mil interrupções, respectivamente. Londrina é o município com o maior número de unidades consumidoras desligadas, com 22,2 mil.

Nos Campos Gerais e no Centro-Sul, são registrados 42,1 mil desligamentos. Já na capital e na Região Metropolitana, além do Litoral, são 5,2 mil casos.

Falta de luz pode afetar a votação?

Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em caso de falta de energia elétrica nos locais de votação, as urnas eletrônicas funcionam normalmente para registrar os votos. A autonomia do sistema é de cerca de nove horas, o que permite a captação dos votos durante o apagão.

Em situações mais graves, também há um plano de contingência para os locais de votação, que pode incluir, por exemplo, a disponibilização de geradores de energia. Em nota à Tribuna do Paraná, a Copel informou que já mantém equipes em campo para atender às ocorrências e evitar complicações.

“As equipes da Copel permanecem atuando nos pontos afetados, priorizando a reconstrução da infraestrutura danificada e o restabelecimento do fornecimento aos consumidores que seguem sem energia. Os trabalhos prosseguirão até a completa normalização do sistema elétrico”, diz a nota.

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