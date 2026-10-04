Tempestades derrubam energia de mais de 308 mil clientes no dia da eleição no Paraná

Mais de 308 mil clientes iniciam o domingo (4) sem energia elétrica no Paraná. Desde a noite de sábado (3), tempestades acompanhadas de fortes ventos têm provocado estragos em diversas regiões do estado.

Em Nova Prata do Iguaçu, foram registrados ventos de 140 km/h às 23h30, além de um acumulado de chuva de 24,4 milímetros. Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas chegaram a 94,3 km/h em General Carneiro durante a madrugada deste domingo.

Com as chuvas, a região mais afetada é o Sudoeste, que chegou ao pico de 91,6 mil desligamentos. No Oeste, são 64,8 mil ocorrências. Em Foz do Iguaçu, os desligamentos atingiram 28 mil unidades consumidoras por volta das 23h.

Nas regiões Noroeste e Norte, são 52,3 mil e 52,6 mil interrupções, respectivamente. Londrina é o município com o maior número de unidades consumidoras desligadas, com 22,2 mil.

Nos Campos Gerais e no Centro-Sul, são registrados 42,1 mil desligamentos. Já na capital e na Região Metropolitana, além do Litoral, são 5,2 mil casos.

Falta de luz pode afetar a votação?

Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em caso de falta de energia elétrica nos locais de votação, as urnas eletrônicas funcionam normalmente para registrar os votos. A autonomia do sistema é de cerca de nove horas, o que permite a captação dos votos durante o apagão.

Em situações mais graves, também há um plano de contingência para os locais de votação, que pode incluir, por exemplo, a disponibilização de geradores de energia. Em nota à Tribuna do Paraná, a Copel informou que já mantém equipes em campo para atender às ocorrências e evitar complicações.

“As equipes da Copel permanecem atuando nos pontos afetados, priorizando a reconstrução da infraestrutura danificada e o restabelecimento do fornecimento aos consumidores que seguem sem energia. Os trabalhos prosseguirão até a completa normalização do sistema elétrico”, diz a nota.