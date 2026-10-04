Eleições 2026: veja os bloqueios no trânsito de Curitiba neste domingo

Quem vai sair de casa neste domingo (4) para votar deve ficar atento aos bloqueios que permanecem em vigor em diferentes regiões de Curitiba. A principal interdição relacionada às eleições ocorre na Rua João Parolin, no Parolin, acesso à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que ficará fechada das 5h às 22h.

Além dela, obras em vias como a Avenida Presidente Arthur Bernardes, Avenida Paraná e Avenida Sete de Setembro mantêm alterações que podem interferir no trajeto dos eleitores. Nos domingos, obras de grande impacto ou de urgência continuam em execução. As demais intervenções também mantém os bloqueios.

Confira, a seguir, os pontos de atenção no trânsito neste domingo:

Parolin — Rua João Parolin: a via está bloqueada das 5h às 22h, entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Francisco Nunes. A interdição foi programada para garantir a movimentação relacionada às Eleições 2026. Agentes de trânsito estarão no local e a operação terá apoio da Guarda Municipal. Quem precisar passar pela região deve evitar o trecho e seguir a sinalização.

Santa Quitéria — Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes: o trecho entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva permanece bloqueado para as obras de pavimentação do Novo Inter 2. A interdição começou em 30 de setembro e tem previsão de duração de aproximadamente 45 dias. Pelo prazo informado, ainda restam cerca de 41 dias de intervenção. A orientação é utilizar rotas alternativas e respeitar a sinalização.

Cajuru — Rua Engenheiro Costa Barros: a pista lenta no sentido Terminal Centenário está bloqueada entre as ruas Roraima e Cuiabá devido a uma erosão no asfalto. O serviço de manutenção do sistema de drenagem tem prazo estimado de uma semana, contado a partir de 29 de setembro, o que indica cerca de dois dias restantes. Moradores têm acesso aos imóveis pela Rua Cuiabá, pela contramão, exclusivamente para essa finalidade.

Boa Vista — Avenida Paraná: o bloqueio da pista lenta, no sentido Santa Cândida, foi ampliado a partir de 30 de setembro, entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó. A intervenção ocorre durante as obras de escavação e execução de meio-fio do canteiro central. O boletim não informa uma data para o fim dessa interdição.

Centro — Avenida Sete de Setembro: a via lenta no sentido Praça do Japão está bloqueada entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen desde 30 de setembro. O serviço de concretagem do BRT Leste-Oeste tem previsão de durar 10 dias, portanto o bloqueio deve seguir por mais cerca de cinco dias. O acesso aos imóveis da quadra é mantido. O desvio indicado passa pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua André de Barros, Rua João Negrão e Avenida Visconde de Guarapuava.

Capão Raso — Rua Professor João Mazzarotto: há pontos de bloqueio parcial entre as ruas Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e Delegado Naby Paraná, das 7h às 17h, para as obras do Novo Inter 2. A circulação permanece nos dois sentidos, mas a faixa interditada varia conforme o andamento dos serviços. A previsão é que a operação continue até o fim de outubro.

Capão Raso — Rua José Gomes de Abreu: a faixa da esquerda está parcialmente bloqueada entre as ruas São Judas Tadeu e Fernandes Vieira para obras de pavimentação e alargamento. A intervenção começou em 25 de setembro e tem previsão de aproximadamente 30 dias, indicando cerca de 21 dias restantes. Normalmente, o bloqueio ocorre das 7h às 18h, com liberação da faixa à noite, mas pode haver interdição total em alguns dias.

Abranches — Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha: a via passa por reciclagem do pavimento entre a Mateus Leme e o final da rua. Os trabalhos começaram em 29 de setembro e têm previsão de duração de três semanas, restando cerca de 16 dias pelo cronograma informado. A circulação é compartilhada com máquinas e operários.

São Lourenço — ruas Jacob Biron e Alberto Wierbiski: as duas vias passam por obras de reciclagem do pavimento. Os serviços começaram em 29 de setembro e têm previsão de aproximadamente duas semanas, com cerca de nove dias restantes. Motoristas devem ficar atentos à presença de máquinas e equipes de trabalho.

Barreirinha — ruas Sêneca, Matias Camienski e Averrões: as três vias passam por obras de reciclagem do pavimento. O boletim orienta os motoristas a redobrar a atenção com a sinalização e a movimentação de máquinas e operários. A publicação não informa prazo para conclusão dos serviços.

Capão da Imbuia — Rua Osmário de Lima: o acesso na esquina com a Rua Victório Vizinoni está parcialmente liberado, mas a região continua em obras de desobstrução e requalificação da drenagem. A liberação total estava prevista para a semana seguinte à publicação de 24 de setembro.

Portão — Avenida Presidente Arthur Bernardes: desde 1º de outubro, o trecho entre as ruas Tabajaras e Tamoios passou a ter sentido único de circulação. A mudança faz parte das correções geométricas das obras do Novo Inter 2 e exige atenção redobrada à nova sinalização.

Bairro Alto — Rua Jornalista Alceu Chichorro: a mudança para sentido único prevista para 1º de outubro foi cancelada devido ao mau tempo. Portanto, não deve ser apresentada como uma alteração em vigor neste domingo.