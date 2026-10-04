Em quais estados do Brasil a eleição pode ser decidida no 1º turno?

Dezenove estados e o Distrito Federal podem ter um governador eleito já neste domingo (4), dia da votação do primeiro turno das eleições de 2026. É o que apontam as pesquisas eleitorais divulgadas neste sábado (3).

A Gazeta do Povo reuniu os números dos cenários estimulados das pesquisas Quaest — somente o Piauí teve como base o Datafolha, pois a Quaest não fez pesquisa no estado — e destacou os locais em que pelo menos um dos candidatos atinge 50% dos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. É dessa maneira que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza os resultados das urnas.

Em seis estados a situação está muito bem encaminhada, com candidatos passando de 60% das intenções de voto. É o caso de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição em São Paulo. Ele soma exatamente 60%, abrindo 24 pontos percentuais de vantagem para Fernando Haddad (PT).

Quem aparece com o melhor desempenho nas pesquisas da véspera é o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). Ele tem 71% das intenções de voto. Eduardo Riedel (PP), no Mato Grosso do Sul, também se destaca, com 67%. No Piauí, Rafael Fonteles (PT), alcança 65%.

Na faixa dos 60% ainda estão Arthur Henrique (PL), em Roraima, com 64%, e Lucas Ribeiro (PP), na Paraíba, que soma 61%.

Quatro estados têm dois candidatos com chances de vitória

As pesquisas da Quaest em Alagoas, Bahia, Ceará e Pernambuco apontam cenários muito apertados, com possibilidades de vitória para os dois lados. É uma espécie de antecipação do segundo turno.

Elmano de Freitas (PT), que tenta a reeleição no Ceará, soma 50% das intenções de voto. Ele disputa voto a voto contra Ciro Gomes (PSDB), que está com 49%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. A situação é rigorosamente igual à de Alagoas, onde Renan Filho (MDB) é quem tem 50%. JHC (PSDB) soma 49% e deixa a disputa incerta.

Na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) estão separados por quatro pontos percentuais, o que os deixam empatados no limite da margem de erro da pesquisa. Enquanto o petista que busca a reeleição tem 52%, o ex-prefeito de Salvador tem 48%.

Em Pernambuco, o levantamento da Quaest mostra uma vantagem da atual governadora Raquel Lyra (PSD), que atinge 52%. Seu principal oponente no pleito é João Campos (PSB), que vai a 47%. Eles não chegam a estar empatados, mas a depender da votação do ex-prefeito de Recife, a eleição pode acabar indo para o segundo turno.

Dez estados têm situação um pouco mais apertada

Em outros dez estados, a chance de primeiro turno é real, mesmo que a margem de segurança não seja tão grande assim para alcançar os 50%. E são casos em que não há uma disputa acirrada, mas sim a busca pelos votos necessários para sacramentar a vitória neste domingo.

No Rio de Janeiro, por exemplo, Eduardo Paes (PSD) está com 51% das intenções de voto. Ele abre oito pontos percentuais para Douglas Ruas (PL). O que pode pesar a favor do ex-prefeito da capital fluminense é que os votos que seriam destinados a Garotinho (Republicanos) serão considerados nulos, após uma decisão do TSE.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) também encaminha vitória no primeiro turno. Ele está com 54% das intenções de voto, abrindo mais de 30 pontos percentuais para os demais candidatos. No Distrito Federal, Celina Leão (PP) também tem ampla vantagem na liderança. Ela alcança 53% contra 32% de Leandro Grass (PT).

Veja abaixo os outros estados com um candidato com chance de vencer no primeiro turno, segundo as pesquisas Quaest:

Metodologia das pesquisas citadas

Quaest São Paulo : 3.702 entrevistados pela Quaest nos dias 2 e 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela e Globo Comunicação e Participações S/A / TV /Rede /Globo.com /Canais Globo /Globoplay/Eletromídia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº SP-04726/2026.

: 3.702 entrevistados pela Quaest nos dias 2 e 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela e Globo Comunicação e Participações S/A / TV /Rede /Globo.com /Canais Globo /Globoplay/Eletromídia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº SP-04726/2026. Quaest Pará : 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Televisão Liberal S/A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PA-04580/2026.

: 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Televisão Liberal S/A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PA-04580/2026. Quaest Pernambuco : 2.652 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rede Globo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PE-09665/2026.

: 2.652 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rede Globo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PE-09665/2026. Quaest Rio de Janeiro : 3.204 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Globo Comunicação e Participações S/A/TV Globo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº RJ-03032/2026 .

: 3.204 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Globo Comunicação e Participações S/A/TV Globo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº RJ-03032/2026 . Quaest Distrito Federal : 2.652 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pelo Grupo Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº DF-04089/2026.

: 2.652 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pelo Grupo Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº DF-04089/2026. Quaest Minas Gerais : 3.204 entrevistados pela Quaest nos dias 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Globo Comunicação e Participações S/A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº MG-06889/2026.

: 3.204 entrevistados pela Quaest nos dias 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Globo Comunicação e Participações S/A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº MG-06889/2026. Quaest Santa Catarina : 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela NC Comunicações SA. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº SC-07346/2026.

: 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela NC Comunicações SA. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº SC-07346/2026. Quaest Amapá : 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rede Amazônica Rádio e Televisão. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº AP-08084/2026.

: 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rede Amazônica Rádio e Televisão. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº AP-08084/2026. Quaest Bahia : 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Bahia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BA-02224/2026.

: 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Bahia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BA-02224/2026. Quaest Rio Grande do Sul : A Quaest entrevistou 2.004 eleitores no estado do Rio Grande do Sul de 02 a 03 de outubro de 2026. A margem é de dois pontos percentuais e o grau de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi contratado pela RBS Participações S.A/Televisão Gaúcha S.A. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-08922/2026.

: A Quaest entrevistou 2.004 eleitores no estado do Rio Grande do Sul de 02 a 03 de outubro de 2026. A margem é de dois pontos percentuais e o grau de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi contratado pela RBS Participações S.A/Televisão Gaúcha S.A. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-08922/2026. Quaest Alagoas : 1.800 entrevistados pela Quaest em 2 e 3 outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Asa Branca Alagoas. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº AL-09692/2026.

: 1.800 entrevistados pela Quaest em 2 e 3 outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Asa Branca Alagoas. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº AL-09692/2026. Quaest Sergipe : 1.800 entrevistados pela Quaest nos dias 2 e 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Televisão de Sergipe Ltda./TV Sergipe. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº SE-00957/2026.

: 1.800 entrevistados pela Quaest nos dias 2 e 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Televisão de Sergipe Ltda./TV Sergipe. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº SE-00957/2026. Datafolha Piauí : 826 entrevistados pelo Datafolha de 14 a 16 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Rádio Clube de Teresina. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PI-03643/2026.

: 826 entrevistados pelo Datafolha de 14 a 16 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Rádio Clube de Teresina. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PI-03643/2026. Quaest Goiás : 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Televisão Anhanguera S/A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº GO-00674/2026.

: 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Televisão Anhanguera S/A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº GO-00674/2026. Quaest Ceará : 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Televisão Verdes Mares. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº CE-04790/2026.

: 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Televisão Verdes Mares. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº CE-04790/2026. Quaest Roraima : 1.800 entrevistados pela Quaest em 2 e 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio TV do Amazonas Ltda / Rede Amazônica Rádio e Televisão. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº RR-08283/2026.

: 1.800 entrevistados pela Quaest em 2 e 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio TV do Amazonas Ltda / Rede Amazônica Rádio e Televisão. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº RR-08283/2026. Quaest Mato Grosso : 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rede Matogrossense de Televisão. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº MT-02649/2026.

: 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rede Matogrossense de Televisão. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº MT-02649/2026. Quaest Paraíba : 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Televisão Cabo Branco e TV Paraíba. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PB-05048/2026.

: 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Televisão Cabo Branco e TV Paraíba. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PB-05048/2026. Quaest Mato Grosso do Sul : 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Televisão Ponta Porã Ltda/TV Morena. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº MS-04157/2026.

: 1.800 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Televisão Ponta Porã Ltda/TV Morena. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº MS-04157/2026. Quaest Maranhão: 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Televisão Mirante. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº MA-00831/2026.