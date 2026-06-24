T-Rex com mais de nove metros “invade” shopping de Londrina

Quem passar por um dos shoppings de Londrina a partir de sexta-feira (26) poderá dar de cara com um T-Rex de mais de nove metros de comprimento. O dinossauro faz parte do Mundo dos Dinossauros, uma das atrações do The Big Circus. A companhia estreia pela primeira vez em Londrina e traz uma estrutura de mais de 7 mil metros quadrados e espetáculos para toda a família.

Além do T-Rex e seu universo jurássico, o público poderá conferir números tradicionais do circo como malabaristas, equilibristas, mágicos e palhaços. Haverá também o Globo da Morte, apresentado por artistas premiados em festivais internacionais.

“É aquele circo com gostinho de infância, que desperta lembranças e, ao mesmo tempo, cria novas memórias para crianças e adultos”, destaca o relações-públicas do The Big Circus, Rodrigo Botura.

O The Big Circus, que tem mais de um século de estrada, percorre diversas cidades brasileiras e combina atrações clássicas, tecnologia e grandes estruturas itinerantes. A chegada a Londrina marca a estreia da companhia na cidade e amplia as opções de lazer durante as férias escolares.

O T-Rex e o circo está montado no estacionamento do Boulevard Shopping Londrina (Avenida Theodoro Victorelli, 150, bairro Carlota) e estreia na sexta-feira (26). As apresentações acontecem de segunda a sexta-feira, às 20h30. Aos sábados, domingos e feriados, serão três sessões diárias: às 16h, 18h e 20h30.

A estrutura contará ainda com praça de alimentação e recursos de acessibilidade para garantir mais conforto aos visitantes. Os ingressos são vendidos online ou na bilheteria física (aberta uma hora antes de cada sessão).