Suspeito de atacar políticos usando estrutura do Governo do Paraná segue trabalhando

Um funcionário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), investigado por usar perfil “Quarto Poder” para atacar e imputar crimes a autoridades políticas do Estado, continua integrando o quadro de funcionários da empresa. Mehdi Mouazen, que ocupa o cargo de assessor na Celepar, é um dos nomes que aparecem na investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), que tem como vítimas até o ex-candidato ao Governo do Paraná Sandro Alex.

A denúncia foi feita pelo Boa Noite Paraná, da RPC. A apuração reúne indícios sobre o uso de dispositivos eletrônicos e de recursos ligados à estrutura do governo estadual. O caso também ganhou um novo desdobramento após dois integrantes do governo relatarem à polícia uma suposta tentativa de pressão para interromper as investigações.

Mehdi Mouazen, de origem marroquina, é apontado como um dos suspeitos de acessar o perfil. Isso não significa, porém, que a investigação tenha comprovado que ele criou ou administrava a página, ou que tenha sido o autor das publicações. Os registros analisados pela polícia também levaram a um dispositivo identificado como pertencente a Hamza Mouazen, apontado pelos investigadores como irmão de Mehdi.

Com autorização judicial para acessar dados relacionados ao perfil, os investigadores identificaram conexões com o Marrocos, país de origem de Mehdi, e analisaram registros de acesso e conexão. Outra pista identificada na apuração foi uma linha telefônica vinculada à Casa Militar e registrada em nome do Governo do Paraná, que forneceu conexão utilizada em um acesso à página.

A investigação é conduzida pela PCPR, que informou à reportagem da Tribuna do Paraná tratar-se de “um caso complexo, com coleta e preservação de dados digitais, obtenção de informações de outros países e análise técnica de registros de acesso e conexão”.

Ainda segundo a nota, a corporação não divulga nomes nem datas de oitivas para preservar as diligências e afirma que o inquérito deve ser concluído em breve.

Publicações atingiram secretários e outras autoridades

O perfil “Quarto Poder” publicou conteúdos com acusações de corrupção, suspeitas sobre contratos públicos e ataques à vida pessoal de integrantes do governo estadual. Entre os alvos estavam secretários, o procurador-geral do Estado e diretores de órgãos públicos.

A investigação reuniu depoimentos de pessoas que afirmaram ter sido atingidas pelas publicações. O procurador-geral do Estado, Luciano Borges, relatou que os ataques envolviam acusações de nepotismo e desvio de dinheiro, além de atingirem integrantes de sua família. O ex-diretor-geral da Casa Civil Maiquel Zimann afirmou que mensagens foram enviadas à sua esposa com alegações de infidelidade e assédio.

O deputado federal Sandro Alex, ex-secretário estadual de Infraestrutura, disse ter sido alvo de acusações de “rachadinha”. Já o deputado estadual Márcio Nunes, ex-secretário da Agricultura, apontou publicações que o associavam à corrupção e a contratos sem licitação. O secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, relatou acusações de uso irregular de diárias e aeronaves.

O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, também aparece entre os nomes citados na apuração. Guto Silva, ex-secretário das Cidades, pediu à Justiça acesso integral aos autos, alegando interesse direto no caso por também ter sido vítima das publicações.

A investigação, que começou com a apuração de possíveis crimes contra a honra, passou a considerar também a hipótese de perseguição. Em dezembro de 2025, a Justiça determinou a suspensão temporária do perfil.

Na decisão, o juiz considerou a dimensão política dos ataques, direcionados a integrantes do alto escalão do governo, e o fato de as publicações ocorrerem em período pré-eleitoral. O magistrado também avaliou que o modo de atuação indicava uma possível estratégia coordenada para desmoralizar a gestão estadual e que a repetição das condutas sob anonimato sugeria a existência de planejamento e estrutura financeira.

Denúncia aponta pressão para interromper investigação

A apuração ganhou outro desdobramento em 19 de outubro de 2026, quando Luciano Borges e Maiquel Zimann registraram um boletim de ocorrência relatando uma suposta tentativa de pressão dentro do Palácio Iguaçu para que a investigação fosse interrompida.

No registro, conforma a RPC, os dois afirmaram que, durante uma reunião em agosto, o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, teria pedido que eles “parassem de mexer com o inquérito” e “colocassem uma pedra no assunto”. O boletim foi registrado como ameaça e coação no curso do processo.

O documento também relata uma sequência de encontros em outubro. No dia 15, quando Mehdi Mouazen foi chamado para prestar depoimento à polícia, ele esteve no gabinete de Ortega, no Palácio Iguaçu. No dia seguinte, segundo o relato registrado no boletim, Ortega tentou organizar uma reunião com Luciano Borges e Maiquel Zimann. Os dois não compareceram e relataram ter se sentido intimidados.

Mehdi, que tem um salário de aproximadamente R$ 35 mil por mês, deve ser ouvido pela Polícia Civil ainda este mês.

Assessor já havia sido alvo de questionamentos na CGE

Antes de assumir o cargo de assessor na Celepar, Mehdi Mouazen foi diretor de Inteligência e Informação Estratégica da Controladoria-Geral do Estado (CGE). Em 2023, sua atuação esteve no centro de questionamentos sobre uma possível estrutura de espionagem no governo estadual.

Na época, um imóvel alugado pelo governo em Curitiba, sem identificação na fachada, foi apontado como possível sede de uma estrutura de monitoramento ilegal. O governo negou a existência de espionagem, e o Ministério Público arquivou a investigação sobre suposto uso irregular de sistemas pela Controladoria.

Em março de 2024, Mehdi deixou a CGE e passou a ocupar o cargo de assessor na Celepar. O Portal da Transparência registra remuneração superior a R$ 35 mil para o funcionário.

Na ocasião das denúncias envolvendo a CGE, o governador Ratinho Junior defendeu a permanência do servidor no governo. “Toda a denúncia que está apresentada não tem fundamento, misturaram a compra de um software com um trabalho feito pela CGE. As equipes estão montadas, e até que provem o contrário, mantemos o servidor, pois não tem provas”, afirmou.

Funcionários concursados da Celepar divulgam nota de protesto

Um grupo de funcionários concursados da Celepar enviou à Tribuna uma nota com o objetivo de preservar a honra dos “verdadeiros trabalhadores da Celepar”.

“O Sr. Mehdi Mouazen não é um empregado concursado da Celepar. Trata-se de um assessor político, indicado pelo próprio governador Ratinho Junior. Portanto, é importante que a população compreenda a diferença entre os profissionais que ingressaram na empresa por meio de concurso público e dedicam suas carreiras ao serviço público, e aqueles que ocupam funções por indicação política”, diz o grupo.

A nota diz ainda: “Se existem questionamentos sobre a remuneração, a função exercida ou os critérios dessa indicação, que sejam devidamente esclarecidos. A responsabilidade deve ser cobrada de quem indicou, de quem autorizou e de quem responde por essa nomeação”.

O que dizem os citados

A Celepar informou à Tribuna que Mehdi Mouazen está de férias e que, antes do período de afastamento, desempenhava normalmente seu trabalho. Sobre as investigações, a empresa afirmou não ter informações oficiais, uma vez que o inquérito corre sob sigilo, e disse que não se manifesta sobre investigações policiais em andamento. A companhia também declarou que não abriu apuração interna porque não há denúncia contra o funcionário relacionada ao desempenho de suas funções.

A Casa Civil informou que as pessoas citadas no boletim de ocorrência não vão se manifestar. A reportagem procurou João Carlos Ortega e pediu que a solicitação de posicionamento fosse encaminhada também a Mehdi Mouazen, Luciano Borges e Maiquel Zimann.

O Governo do Paraná afirmou que não teve acesso ao inquérito e, por isso, não dispõe de informações sobre o conteúdo da investigação. Em nota, declarou que não interfere em denúncias envolvendo funcionários e que respeita a autonomia das autoridades competentes.

A Polícia Civil reiterou que a investigação é complexa e envolve coleta e preservação de dados digitais, obtenção de informações de outros países e análise técnica de registros de acesso e conexão. A corporação informou que o inquérito deve ser concluído em breve.

A reportagem da Tribuna do Paraná também procurou Guto Silva e Sandro Alex, mas não recebeu resposta. A equipe de Márcio Nunes informou que o deputado está viajando de férias e que não vai comentar o caso neste momento. O Coronel Hudson Teixeira respondeu ao questionamento dizendo que não irá se manifestar durante as investigações.