Motoristas do Paraná devem ficar atentos a novas regras para renovar a CNH

Motoristas paranaenses precisam ficar atentos às regras para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2026. Além dos prazos que variam conforme a idade do condutor, duas mudanças recentes alteraram o procedimento: a consolidação da renovação simplificada e a prorrogação do vencimento de documentos que expirariam entre junho e dezembro deste ano.
As alterações foram estabelecidas pela Lei Federal 15.428/2026, publicada em junho, e por uma medida do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Com isso, alguns condutores ganharam um novo prazo para regularizar a habilitação, enquanto outros podem utilizar o sistema simplificado, desde que atendam aos critérios previstos na legislação.
Qual é o prazo de validade da CNH por idade?
O período de validade da CNH depende da idade do motorista e da avaliação médica realizada durante o processo de renovação. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece três faixas etárias:
- Até 49 anos: validade de até dez anos;
- De 50 a 69 anos: validade de até cinco anos;
- A partir de 70 anos: validade de até três anos.
Os períodos indicados são limites máximos, ou seja, o médico perito examinador pode estabelecer um prazo menor, conforme as condições de saúde do condutor. Por isso, motoristas da mesma faixa etária podem receber documentos com validades diferentes. A avaliação considera a aptidão física e mental para dirigir.
Quem pode fazer a renovação simplificada da CNH?
A renovação simplificada permite que determinados motoristas renovem a habilitação por um procedimento mais rápido. Para ter acesso à modalidade, é necessário estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) e não ter cometido infrações de trânsito sujeitas à pontuação nos 12 meses anteriores.
A possibilidade também varia conforme a idade:
- De 18 a 49 anos: podem utilizar a renovação simplificada sem limite de vezes;
- De 50 a 69 anos: podem utilizar o benefício uma única vez;
- A partir de 70 anos: não têm direito à modalidade simplificada.
Mesmo com o procedimento simplificado, a nova legislação exige a realização dos exames de aptidão física e mental. Portanto, o benefício não significa que o motorista esteja dispensado da avaliação médica.
Antes de iniciar o processo, o condutor deve conferir se está cadastrado no RNPC, verificar se teve infrações com pontuação nos últimos 12 meses e observar se atende aos critérios de idade. Quem tem entre 50 e 69 anos também precisa verificar se já utilizou a renovação simplificada anteriormente.
A consulta pode ser feita pelo aplicativo CNH do Brasil.
CNH com vencimento entre junho e dezembro teve prazo prorrogado
Outra mudança exige atenção dos motoristas em 2026. O Contran prorrogou o vencimento de determinadas carteiras para permitir a adaptação à nova sistemática de renovação.
Com a medida, as CNHs que tinham validade entre 5 de junho e 8 de dezembro de 2026 passaram a ter uma nova data única de vencimento: 9 de dezembro de 2026.
Na prática, os documentos incluídos nesse intervalo continuam válidos até a nova data. Assim, os condutores não podem ser penalizados em fiscalizações por circularem com essas habilitações após o vencimento original.
A partir de 9 de dezembro, começa a contar o prazo de tolerância de 30 dias previsto na legislação para a renovação. Depois desse período, dirigir com a CNH vencida passa a configurar infração.
Veja como renovar a CNH no Paraná
No Paraná, o motorista pode solicitar a renovação por diferentes canais de atendimento do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). As opções são:
- Site oficial do Detran-PR;
- Aplicativo Detran Inteligente;
- Poupatempo Paraná;
- Atendimento presencial em unidades do Detran-PR, como Ciretrans e Postos Avançados;
- Centros de Formação de Condutores (CFCs).
Após a solicitação, o condutor deve realizar os exames em uma clínica credenciada pelo Detran-PR.
Para as categorias A (motocicletas) e B (carros), o procedimento habitual exige exame de aptidão física e mental. Motoristas dessas categorias que exercem atividade remunerada (EAR) também precisam passar pela avaliação psicológica.
Já os condutores das categorias C, D e E, destinadas a veículos de transporte de carga e passageiros, devem realizar também o exame toxicológico, além das demais avaliações exigidas.
Depois da aprovação nos exames e do lançamento do resultado, a versão digital da CNH fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito em poucos minutos. Para quem solicita o documento impresso, a entrega ocorre pelos Correios, com prazo estimado de sete a 15 dias.
O que acontece se dirigir com a CNH vencida?
O CTB permite que o motorista continue dirigindo por até 30 dias corridos após o vencimento da habilitação. Esse período funciona como uma tolerância para que o condutor providencie a renovação.
A partir do 31º dia, circular com o documento vencido configura infração gravíssima. A penalidade prevê sete pontos na carteira, multa, recolhimento da CNH e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.