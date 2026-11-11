Motoristas do Paraná devem ficar atentos a novas regras para renovar a CNH

Motoristas paranaenses precisam ficar atentos às regras para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2026. Além dos prazos que variam conforme a idade do condutor, duas mudanças recentes alteraram o procedimento: a consolidação da renovação simplificada e a prorrogação do vencimento de documentos que expirariam entre junho e dezembro deste ano.

As alterações foram estabelecidas pela Lei Federal 15.428/2026, publicada em junho, e por uma medida do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Com isso, alguns condutores ganharam um novo prazo para regularizar a habilitação, enquanto outros podem utilizar o sistema simplificado, desde que atendam aos critérios previstos na legislação.

Qual é o prazo de validade da CNH por idade?

O período de validade da CNH depende da idade do motorista e da avaliação médica realizada durante o processo de renovação. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece três faixas etárias:

Até 49 anos: validade de até dez anos;

De 50 a 69 anos: validade de até cinco anos;

A partir de 70 anos: validade de até três anos.

Os períodos indicados são limites máximos, ou seja, o médico perito examinador pode estabelecer um prazo menor, conforme as condições de saúde do condutor. Por isso, motoristas da mesma faixa etária podem receber documentos com validades diferentes. A avaliação considera a aptidão física e mental para dirigir.

Quem pode fazer a renovação simplificada da CNH?

A renovação simplificada permite que determinados motoristas renovem a habilitação por um procedimento mais rápido. Para ter acesso à modalidade, é necessário estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) e não ter cometido infrações de trânsito sujeitas à pontuação nos 12 meses anteriores.

A possibilidade também varia conforme a idade:

De 18 a 49 anos: podem utilizar a renovação simplificada sem limite de vezes;

De 50 a 69 anos: podem utilizar o benefício uma única vez;

A partir de 70 anos: não têm direito à modalidade simplificada.

Mesmo com o procedimento simplificado, a nova legislação exige a realização dos exames de aptidão física e mental. Portanto, o benefício não significa que o motorista esteja dispensado da avaliação médica.

Antes de iniciar o processo, o condutor deve conferir se está cadastrado no RNPC, verificar se teve infrações com pontuação nos últimos 12 meses e observar se atende aos critérios de idade. Quem tem entre 50 e 69 anos também precisa verificar se já utilizou a renovação simplificada anteriormente.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo CNH do Brasil.

CNH com vencimento entre junho e dezembro teve prazo prorrogado

Outra mudança exige atenção dos motoristas em 2026. O Contran prorrogou o vencimento de determinadas carteiras para permitir a adaptação à nova sistemática de renovação.

Com a medida, as CNHs que tinham validade entre 5 de junho e 8 de dezembro de 2026 passaram a ter uma nova data única de vencimento: 9 de dezembro de 2026.

Na prática, os documentos incluídos nesse intervalo continuam válidos até a nova data. Assim, os condutores não podem ser penalizados em fiscalizações por circularem com essas habilitações após o vencimento original.

A partir de 9 de dezembro, começa a contar o prazo de tolerância de 30 dias previsto na legislação para a renovação. Depois desse período, dirigir com a CNH vencida passa a configurar infração.

Veja como renovar a CNH no Paraná

No Paraná, o motorista pode solicitar a renovação por diferentes canais de atendimento do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). As opções são:

Site oficial do Detran-PR;

Aplicativo Detran Inteligente;

Poupatempo Paraná;

Atendimento presencial em unidades do Detran-PR, como Ciretrans e Postos Avançados;

Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Após a solicitação, o condutor deve realizar os exames em uma clínica credenciada pelo Detran-PR.

Para as categorias A (motocicletas) e B (carros), o procedimento habitual exige exame de aptidão física e mental. Motoristas dessas categorias que exercem atividade remunerada (EAR) também precisam passar pela avaliação psicológica.

Já os condutores das categorias C, D e E, destinadas a veículos de transporte de carga e passageiros, devem realizar também o exame toxicológico, além das demais avaliações exigidas.

Depois da aprovação nos exames e do lançamento do resultado, a versão digital da CNH fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito em poucos minutos. Para quem solicita o documento impresso, a entrega ocorre pelos Correios, com prazo estimado de sete a 15 dias.

O que acontece se dirigir com a CNH vencida?

O CTB permite que o motorista continue dirigindo por até 30 dias corridos após o vencimento da habilitação. Esse período funciona como uma tolerância para que o condutor providencie a renovação.

A partir do 31º dia, circular com o documento vencido configura infração gravíssima. A penalidade prevê sete pontos na carteira, multa, recolhimento da CNH e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.