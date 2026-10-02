Startup do Paraná inova ao vender ingressos direto pelo WhatsApp

Criar uma senha, esquecê-la minutos depois e ter que recuperá-la é uma barreira comum na hora de comprar algo pela internet. Um levantamento do C6 Bank em parceria com o Ipec, com 2 mil entrevistados, mostrou que 48% esquecem a senha cerca de cinco minutos depois de criá-la, e 10% admitem usar simplesmente “senha” como senha. É esse tipo de atrito que a TickZap, startup paranaense de venda de ingressos, tenta eliminar ao concentrar toda a compra dentro do WhatsApp.

A ideia surgiu depois que o engenheiro de software Vinicius Pietracatella, um dos fundadores da empresa, enfrentou dificuldades ao tentar comprar um ingresso online. Junto com o sócio Felipe Gazolla, ele começou a desenvolver internamente uma tecnologia para concentrar toda a jornada de compra em um aplicativo que o consumidor já usa todos os dias.

Como funciona

Na prática, o processo começa a partir de um link compartilhado nas redes sociais do evento. O usuário é direcionado ao WhatsApp, recebe as informações sobre ingressos e setores disponíveis, escolhe a opção desejada, paga e recebe o ingresso ali mesmo, sem precisar instalar nenhum aplicativo. Segundo a empresa, o processo inteiro leva cerca de dois minutos, reduzindo para duas ou três etapas uma jornada que hoje pode envolver até cinco passos diferentes.

“A percepção era de que havia uma ruptura desnecessária entre descobrir um evento e comprar o ingresso. O WhatsApp já faz parte da rotina das pessoas e entendemos que ele poderia ser também um ambiente para essa jornada”, afirma Pietracatella.

A tecnologia foi construída internamente pela equipe da TickZap, com uso da API oficial da Meta para WhatsApp e infraestrutura própria para a operação de ticketing. Segundo os fundadores, a plataforma não armazena dados de cartão de crédito dos consumidores.

Testada antes mesmo do lançamento oficial

Ainda em fase de validação, com lançamento oficial previsto inicialmente para janeiro, a TickZap já vendeu 1.630 ingressos, movimentando cerca de R$ 150 mil em GMV ao longo de seis a sete eventos. O principal teste até agora foi em um evento junino, que sozinho somou 760 ingressos vendidos e cerca de R$ 72 mil movimentados.

Quem já usou a ferramenta na organização de eventos avalia bem o resultado. “Supriu todas as minhas expectativas, principalmente no momento do pré-evento. Às vezes, a gente precisa fazer mais algumas vendas e, por conta da demanda estar alta, chegando próximo à data, essa venda ser bem automatizada nos auxiliou bastante”, relata Higor Briza, da HB Eventos, que também destaca a facilidade na autenticação dos convites na portaria.

De Curitiba e Maringá para o Brasil

A operação comercial da TickZap começa pelo Paraná, com foco inicial em Curitiba e Maringá, mas a startup já planeja expandir a operação para todo o país. Para o primeiro ano de atuação, a expectativa da equipe é processar entre 30 mil e 40 mil ingressos, com prioridade no ganho de mercado e no amadurecimento do produto antes de acelerar o crescimento.