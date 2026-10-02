Tecnoloogia

Startup do Paraná inova ao vender ingressos direto pelo WhatsApp

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giselle Ulbrich - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 02/10/26 09h51
Prefira a Tribuna no Google
TickZap ingressos WhatsApp / mulher olhando o celular
Esqueceu a senha? Tecnologia promete compra de ingressos diversos sem senha e sem aplicativo, direto no Whats App. (Crédito: Divulgação / TickZap)

Criar uma senha, esquecê-la minutos depois e ter que recuperá-la é uma barreira comum na hora de comprar algo pela internet. Um levantamento do C6 Bank em parceria com o Ipec, com 2 mil entrevistados, mostrou que 48% esquecem a senha cerca de cinco minutos depois de criá-la, e 10% admitem usar simplesmente “senha” como senha. É esse tipo de atrito que a TickZap, startup paranaense de venda de ingressos, tenta eliminar ao concentrar toda a compra dentro do WhatsApp.

A ideia surgiu depois que o engenheiro de software Vinicius Pietracatella, um dos fundadores da empresa, enfrentou dificuldades ao tentar comprar um ingresso online. Junto com o sócio Felipe Gazolla, ele começou a desenvolver internamente uma tecnologia para concentrar toda a jornada de compra em um aplicativo que o consumidor já usa todos os dias.

Como funciona

Na prática, o processo começa a partir de um link compartilhado nas redes sociais do evento. O usuário é direcionado ao WhatsApp, recebe as informações sobre ingressos e setores disponíveis, escolhe a opção desejada, paga e recebe o ingresso ali mesmo, sem precisar instalar nenhum aplicativo. Segundo a empresa, o processo inteiro leva cerca de dois minutos, reduzindo para duas ou três etapas uma jornada que hoje pode envolver até cinco passos diferentes.

+ Leia mais

“A percepção era de que havia uma ruptura desnecessária entre descobrir um evento e comprar o ingresso. O WhatsApp já faz parte da rotina das pessoas e entendemos que ele poderia ser também um ambiente para essa jornada”, afirma Pietracatella.

A tecnologia foi construída internamente pela equipe da TickZap, com uso da API oficial da Meta para WhatsApp e infraestrutura própria para a operação de ticketing. Segundo os fundadores, a plataforma não armazena dados de cartão de crédito dos consumidores.

Testada antes mesmo do lançamento oficial

Ainda em fase de validação, com lançamento oficial previsto inicialmente para janeiro, a TickZap já vendeu 1.630 ingressos, movimentando cerca de R$ 150 mil em GMV ao longo de seis a sete eventos. O principal teste até agora foi em um evento junino, que sozinho somou 760 ingressos vendidos e cerca de R$ 72 mil movimentados.

Quem já usou a ferramenta na organização de eventos avalia bem o resultado. “Supriu todas as minhas expectativas, principalmente no momento do pré-evento. Às vezes, a gente precisa fazer mais algumas vendas e, por conta da demanda estar alta, chegando próximo à data, essa venda ser bem automatizada nos auxiliou bastante”, relata Higor Briza, da HB Eventos, que também destaca a facilidade na autenticação dos convites na portaria.

De Curitiba e Maringá para o Brasil

A operação comercial da TickZap começa pelo Paraná, com foco inicial em Curitiba e Maringá, mas a startup já planeja expandir a operação para todo o país. Para o primeiro ano de atuação, a expectativa da equipe é processar entre 30 mil e 40 mil ingressos, com prioridade no ganho de mercado e no amadurecimento do produto antes de acelerar o crescimento.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google