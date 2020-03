O domingo (29) é de oração coletiva em Curitiba pedindo proteção da população contra o coronavírus. Sem poder comemorar o aniversário de 327 anos da capital neste domingo, sinos das igrejas católicas e evangélicas de toda a cidade tocarão juntos ao meio-dia pedindo proteção. Até sábado (28), a cidade tinha 75 pacientes confirmados com o covid-19 e nenhuma morte. A ação é resultado de um pedido do prefeito Rafael Greca ao arcebispo de Curitiba, dom José Antônio Peruzzo.

Na Catedral Basílica, na Praça Tiradentes, no Centro, os sinos começaram a tocar exatamente ao meio-dia. A igreja não teve missa, estava vazia, mas de portas abertas. A Guarda Municipal (GM) orientava as pessoas a não permanecerem dentro do santuário. Do lado de fora, menos de dez pessoas foram acompanhar o soar dos sinos pessoalmente. A orientação dos especialistas ainda é ficar em casa por causa do coronavírus.

Entre os fiéis que foram à catedral estava a advogada Rosane Frason, 44 anos, moradora do bairro Abranches, que foi de bicicleta até a catedral, exclusivamente, para acompanhar o chamado do sinos. “Na igreja do Abranches também teria, mas achei importante vir até aqui”, disse.

Para a advogada, o momento é difícil. “Saber que o povo está reunido em fé em oração é muito importante. Para a igreja e para todas as religiões, viver esse momento difícil unidos será fundamental para que a gente vença o coronavírus. Por isso, fiz questão de vir até aqui”, explicou a Rosane, que diz estar fazendo quarentena, em casa, com trabalho remoto.

Outras paróquias

Durante a live da oração na catedral, o Facebook da Tribuna recebeu diversas mensagens de leitores relatando como estava a oração coletiva nas suas paróquias, como Portão, Abranches, Santa Quitéria, Lindóia, Santa Felicidade, Hauer, Centro, Capão Raso entre outros bairros da capital.

