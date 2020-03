Curitiba vai ter um domingo de oração coletiva para pela pandemia de coronavírus domingo (29), aniversário de 327 anos da cidade. Os sinos das igrejas católicas e evangélicas vão tocar ao mesmo tempo ao meio-dia. O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca (DEM), na manhã desta quarta-feira (25), durante um pronunciamento ao vivo no Facebook da prefeitura.

Nas palavras do prefeito, o objetivo do acionamento dos sinos é chamar as pessoas para que peçam a Deus, à Nossa Senhora da Luz dos Pinhais – padroeira de Curitiba – e aos anjos pela cura dos doentes e para que o vírus não causa tantos danos à população. O prefeito também diz que falou com pastores de igrejas evangélicas que têm sinos em suas torres.

“Vamos replicar ao meio-dia de domingo todos os sinos que houver em Curitiba. Vamos pedir que vivamos um tempo de cura no caminho da grande manhã da Páscoa, onde tudo que nos aflige passará”, afirma Greca.

O arcebispo de Curitiba, dom José Antônio Peruzzo, explica que os sinos tocarão “com vigor” por 15 minutos. “Enquanto os sinos repicam em sinal de ânimo, fé e esperança, nossas famílias católicas se põem em oração pelo fim da pandemia”, pede o arcebispo. O roteiro de orações, chamado “Súplica pela cidade de Curitiba”, vai estar disponível no site da arquidiocese para que as pessoas possam rezar de casa.

Quarentena mantida

Apesar do apelo religioso, a prefeitura de Curitiba afirmou que continua seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate ao vírus. “Por amor a Curitiba e por respeito aos curitibinhas, nós ficaremos em casa”, orienta Greca, apontando que serviços essenciais não devem parar de funcionar.

