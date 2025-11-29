Famosa montanha perto de Curitiba ganha nova estação meteorológica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma estação meteorológica completa do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) foi instalada no sábado (29) no topo do Pico Marumbi, o mais alto do Parque Estadual Pico Marumbi (PEPM), em Morretes. Esta é a segunda estação instalada no parque este ano, após a instalação de outra na base em agosto.

As duas estações fornecerão dados cruciais sobre o regime de chuvas e temperaturas na região, beneficiando a administração do parque, turistas, montanhistas e equipes de socorro. Os equipamentos também serão úteis para a aviação, grupos de resgate como BPMOA, Cosmo e Bombeiros, além de pesquisas científicas.

A estação no Pico Marumbi é composta por anemômetro, pluviômetro, piranômetro, termohigrômetro e barômetro. Alimentada por energia solar, ela envia dados a cada 15 minutos via internet. A instalação envolveu uma operação complexa, com apoio do Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo) e um helicóptero do Instituto Água e Terra (IAT).

A estação da base, em operação desde agosto, já registrou dados significativos de chuva e temperatura nos últimos meses. As informações de ambas as estações estarão disponíveis no site do Simepar, permitindo aos visitantes planejar suas trilhas com mais segurança, considerando as rápidas mudanças climáticas características das áreas montanhosas.