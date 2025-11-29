Curitiba é eleita segunda melhor cidade do Brasil em ranking nacional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba foi escolhida como a segunda melhor cidade brasileira, de acordo com o ranking ‘As Melhores Cidades do Brasil’ da agência Austin Rating, divulgado pela revista Veja Negócios nesta sexta-feira, 28 de novembro. A capital paranaense ficou atrás apenas de Vitória (ES) na classificação geral, que avaliou os 5.570 municípios brasileiros.

O estudo analisou 253 indicadores distribuídos em quatro pilares: Fiscal, Econômico, Social e Digital, compondo o Índice de Inclusão Social e Digital (IISD). As cidades que se destacaram foram aquelas que conseguiram transformar gestão fiscal eficiente em dinamismo econômico e inclusão social.

O bom resultado de Curitiba é atribuído a um trabalho multisetorial focado na melhoria da qualidade de vida da população. A cidade se destaca em áreas como planejamento urbano, transporte coletivo, universalização digital dos serviços públicos e ações para combate às mudanças climáticas e segurança alimentar.

Além deste ranking, Curitiba também se destacou em outros estudos recentes. O Índice de Progresso Social 2025 (IPS2025), divulgado em maio, apontou a cidade como a capital com a melhor qualidade de vida no Brasil entre municípios com mais de 500 mil habitantes. Um levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) também indicou Curitiba como a capital brasileira com o melhor índice de desenvolvimento e líder em emprego e renda entre as capitais.