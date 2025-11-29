Cidadão dos EUA é morto por amigo dentro de hospital em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem nascido dos Estados Unidos morreu de forma brutal na madrugada deste sábado (29) dentro de uma instituição de saúde de Curitiba. Segundo as primeiras informações, ele seria acompanhante de quarto de seu algoz, que estava internado no Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba (INC), que fica no bairro Campo Comprido.

O corpo do cidadão norte-americano foi encontrado na manhã deste sábado. Os funcionários do INC que prestaram o primeiro socorro encontraram a vítima caída com um corte no pescoço. A Polícia Militar deu o primeiro atendimento, acionando o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil para dar início à investigação.

O INC se pronunciou apenas por uma nota oficial: “A direção do Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) informa que está ciente do ocorrido, e está tomando todas as providências necessárias para o esclarecimento do fato”.