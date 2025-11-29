Após filas gigantes na Arena, camisas retrô do Athletico somem das prateleiras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Animados com a volta do Athletico Paranaense para a primeira divisão do Brasileirão, os torcedores fizeram uma fila gigantesca neste sábado (29) para comprar a nova camisa rubro-negra (aquela que só se veste por amor). O modelo retrô, que remete à campanha do Furacão de 1999, foi um sucesso e o estoque esgotou rapidamente.

O clube rapidamente anunciou que um novo lote deve abarrotar as prateleiras da loja oficial que fica na Arena da Baixada e também nas localizadas no Shopping Palladium e Shopping São José. As camisas masculina e feminina custam a partir de R$ 269,90, com 10% de desconto para Sócios Furacão.

Nas redes sociais os torcedores comemoraram o novo modelo de camisa, ao mesmo tempo que muitos criticaram os uniformes do time nos últimos anos. “É só fazer camisa bonita que vende fácil e rápido”, disseram vários deles. A nova camisa foi incluída na capsula bicentenária, lançada nesta semana em evento na Arena.

O Furacão anunciou nessa semana a renovação de contrato com a Umbro, que é o fornecedor do time há 28 anos.

O vídeo é uma colaboração do torcedor Eduardo Betinardi e a foto de Gustavo Vidal.