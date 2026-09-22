Shopping de Ponta Grossa inaugura novo centro de convenções

Ponta Grossa vai ganhar um novo espaço para eventos, convenções e exposições no próximo dia 25 de setembro. Integrado ao Shopping Plaza Campos Gerais, o novo Centro de Convenções terá 1.500 m², capacidade para cerca de 1.000 pessoas. A estrutura modular ajudará a receber diferentes formatos de eventos.

A inauguração acontece em um momento de expansão do próprio shopping. Em oito meses de operação, o Plaza fechou o primeiro semestre com R$ 100 milhões em faturamento. Ainda, alcançou 93,24% de ocupação da área bruta locável e chegou a 140 operações. O empreendimento tem 27.456 m² de ABL e registra média de cerca de 300 mil visitantes por mês nos segmentos de gastronomia e entretenimento.

Agora, a aposta é transformar parte desse fluxo em negócios também fora do varejo. O Centro de Convenções em Ponta Grossa foi projetado para receber congressos, eventos corporativos, feiras e exposições culturais. Para isso, possui espaços moduláveis, pé-direito elevado e área própria para carga e descarga.

O primeiro grande evento já está definido. No dia da abertura, o espaço receberá a exposição imersiva internacional Van Gogh & Impressionistas. Ela ocupará 1.200 m² e será apresentada pela primeira vez nos Campos Gerais. O empreendimento também já abriu a agenda para reservas de novos eventos.

Centro de convenções dentro do shopping

O diferencial do projeto está menos no tamanho e mais na combinação de estruturas. Quem realizar um evento no local terá, no mesmo complexo, acesso a lojas, alimentação, entretenimento, supermercado Muffato e serviços.

A proposta cria uma comodidade que os espaços independentes não necessariamente oferecem. Os participantes de congressos e convenções podem chegar para o evento e encontrar estacionamento, restaurantes, compras e outros serviços sem precisar se deslocar pela cidade. Para os organizadores, o shopping também funciona como uma estrutura complementar ao evento.

O Plaza não será o primeiro espaço do gênero em Ponta Grossa. O Centro de Convenções do Palladium já recebe congressos, palestras e exposições e anuncia uma área modulável de 1.300 m². O novo Plaza terá, portanto, cerca de 200 m² a mais. Já o Centro de Convenções Silvana Kuhn informa capacidade superior a 3 mil pessoas, ficando acima do novo espaço do Plaza em lotação.

Além disso, a cidade conta com o Centro de Eventos de Ponta Grossa, voltado principalmente a grandes feiras, shows e eventos de massa. Por isso, o novo espaço do Plaza entra em um mercado já existente, mas com uma proposta diferente: unir eventos de até mil pessoas à estrutura de um shopping regional.

Geração de empregos

A operação do Centro de Convenções deve movimentar cerca de 50 empregos diretos e indiretos, segundo o Plaza. A expectativa da administração é que o novo equipamento fortaleça o turismo de negócios dos Campos Gerais. Além disso, deve gerar demanda também para hotéis, restaurantes, transporte, comércio e prestadores de serviços.

“Queremos posicionar Ponta Grossa na rota nacional do turismo de grandes eventos e exposições”, afirma Gustavo Tacla, diretor de Inovação e Merchandising do Grupo Tacla Shopping.

O movimento amplia uma estratégia que o grupo já vem adotando no empreendimento. Além do Centro de Convençõe em Ponta Grossa, o Plaza confirmou novas operações para o segundo semestre. Entre elas, estão o Johnny Rockets, o Divino Fogão, a WSport Wear e a academia XPlay.

Centro de Convenções de Ponta Grossa traz a comodidade de estar anexo ao Shopping Plaza, facilitando aos participantes de eventos terem lojas, serviços, restaurantes, estacionamento e até supermercado no mesmo complexo. (Crédito: Divulgação / Plaza Shopping)