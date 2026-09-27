Sessão nostalgia: 6 filmes dos Trapalhões serão exibidos de graça no Paraná

Uma iniciativa do Sesc Paraná vai exibir seis filmes dos Trapalhões pelo Estado até o dia 22 de outubro. As produções poderão ser vistas em unidades do CineSesc e também pela ação Cinema ao Ar Livre.

A programação reúne filmes lançados entre 1979 e 1989 pela turma de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Serão exibidos: O Cinderelo Trapalhão (1979), Os Saltimbancos Trapalhões (1981), Os Trapalhões e o Mágico de Oroz (1984), Os Trapalhões no Auto da Compadecida (1987), Os Trapalhões na Terra dos Monstros (1989) e A Princesa Xuxa e os Trapalhões (1989). Todos têm classificação livre.

Além da nostalgia, o Sesc tem o intuito de destacar a importância dos Trapalhões para o cinema brasileiro. Desde a estreia do primeiro filme do quarteto, em 1966, o alcance de público do grupo já superava o de diversas outras produções nacionais.

Conforme dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine), entre 1971 e 1991, 13 filmes dos Trapalhões figuraram entre as 20 maiores bilheterias do país. Ao longo dos 20 anos de auge da trajetória do grupo, 32 longas-metragens estrelados pelos personagens Didi, Dedé, Mussum e Zacarias ultrapassaram a marca de 1 milhão de espectadores.

Serviço

Evento: Mostra de Filmes dos Trapalhões – Sesc PR

Mostra de Filmes dos Trapalhões – Sesc PR Quando: De 23 de setembro a 22 de outubro de 2026

De 23 de setembro a 22 de outubro de 2026 Onde: Unidades do Sesc PR que integram os projetos CineSesc e Cinema ao Ar Livre

Unidades do Sesc PR que integram os projetos CineSesc e Cinema ao Ar Livre Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação indicativa: Livre