O governador Ratinho Junior (PSD) autorizou, nesta segunda-feira (20), a suspensão por 90 dias dos descontos em folha dos empréstimos consignados de servidores públicos do Paraná. Este decreto deve beneficiar 70 mil servidores estaduais que têm empréstimos com desconto em folha e vale a partir de maio, visto que a folha de pagamentos de abril já está fechada.

Para que isso aconteça os servidores terão que requerer diretamente à instituição bancária com quem assinaram o empréstimo a postergação por 90 dias do pagamento das parcelas. O benefício é para servidores civis, militares, aposentados e pensionistas.

Quem optar por suspender o pagamento por 90 dias, porém, terá que ficar atento, já que as três parcelas pendentes serão lançadas no final do prazo. Lembrando que as instituições financeiras terão que dar informações claras sobre os encargos financeiros incidentes desta operação.

A medida chega junto com outras já assinadas pelo governador, como a redução do próprio salário e o da cúpula do governo, diminuição dos juros para empréstimos a servidores, além de R$ 1 bilhão para amenizar impactos do coronavírus na economia paranaense.

