Sergio Moro domina todos os cenários de pesquisa eleitoral no Paraná

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado na última quinta-feira (13), mostra como está a preferência do eleitor paranaense para o governo do estado nas eleições 2026. Na comparação com a sondagem eleitoral realizada pelo mesmo Paraná Pesquisas, em julho, a vantagem de Moro sobre os adversários aumentou, nos cenários estimulados ao primeiro turno.

Foram simulados quatro cenários de primeiro turno, um espontâneo (quando os nomes dos políticos não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e três estimulados (quando os candidatos são mostrados para escolha do entrevistado).

Na pesquisa espontânea, o governador Ratinho Junior (PSD), que está em segundo mandato e não pode disputar o mesmo cargo em 2026, tem vantagem de 7,4% do segundo candidato, o senador Sergio Moro (União). Nos outros três cenários, a liderança é de Moro. O senador oscila entre 47,5% e 42,8%, seguido pelo deputado estadual Requião Filho (PDT), que alcança entre 22,7% e 28,8%.

Pesquisa eleitoral para o governo do Paraná em 2026

Paranaenses ainda não sabem em quem votar ao governo do Paraná

No cenário espontâneo, quando não são elencados os nomes de eventuais concorrentes na disputa ao governo estadual, a maioria dos entrevistados responde ainda não ter definido o voto.

Não sabe/não opinou: 76,9%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 4,9%

Ratinho Junior (PSD): 10,1%*

Sergio Moro (União): 2,7%

Requião Filho (PDT): 1,7%

Alexandre Curi (PSD): 1,5%

Rafael Greca (PSD): 0,7%

Guto Silva (PSD): 0,6%

Paulo Martins (Novo): 0,1%

Outros nomes citados: 0,9%

*O governador Ratinho Junior está em segundo mandato consecutivo e não pode disputar o governo do Paraná no ano que vem.

Em pesquisa estimulada, Moro mantém liderança em todos os cenários

Paraná Pesquisas gerou outros três cenários, então estimulados. A pergunta aplicada foi: “Se as eleições para Governador do Estado do Paraná fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?“

Sergio Moro abre boa distância para Requião Filho

Sergio Moro (União): 47,5%

Requião Filho (PDT): 28,8%

Guto Silva (PSD): 7,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,8%

Não sabe/não opinou: 7,2%

Sergio Moro abre diferença de mais de 30 pontos percentuais para Alexandre Curi

Sergio Moro (União): 44,2%

Requião Filho (PDT): 27,5%

Alexandre Curi (PSD): 13,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,4%

Não sabe/não opinou: 6,1%

Moro mantém vantagem em cenário com Rafael Greca

Sergio Moro (União): 42,8%

Requião Filho (PDT): 22,7%

Rafael Greca (PSD): 21,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 7%

Não sabe/não opinou: 6%

Pesquisa eleitoral sondou como ficaria a disputa em segundo turno no Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas lançou também quatro cenários de segundo turno.

Sergio Moro x Guto Silva

Sergio Moro (União): 61,9%

Guto Silva (PSD): 18,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,7%

Não sabe/não opinou: 6,1%

Sergio Moro x Alexandre Curi

Sergio Moro (União): 57,6%

Alexandre Curi (PSD): 26%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,4%

Não sabe/não opinou: 6%

Sergio Moro x Rafael Greca

Sergio Moro (União): 51,9%

Rafael Greca (PSD): 33,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,3%

Não sabe/não opinou: 4,9%

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (União): 53,9%

Requião Filho (PDT): 33,8%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 8%

Não sabe/não opinou: 4,3%

Pesquisa perguntou quem é o melhor candidato para continuar trabalho de Ratinho Junior

Os políticos do PSD que disputam a definição do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), para ser o representante do grupo na disputa em 2026 aparecem, em todos os cenários sondados, depois de Moro e Requião Filho: Rafael Greca, Alexandre Curi e Guto Silva. No levantamento divulgado nesta quinta-feira, o Paraná Pesquisas incluiu a seguinte pergunta aos entrevistados: “Qual dos nomes a seguir é o melhor para CONTINUAR o trabalho do Governador Ratinho Junior?“

Quem é melhor para continuar o trabalho de Ratinho Junior:

Sergio Moro (União): 41,7%

Rafael Greca (PSD): 23,6%

Alexandre Curi (PSD): 14%

Guto Silva (PSD): 6,2%

Não sabe/ não opinou: 7,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,1%

Pesquisa sondou a percepção do eleitor sobre “quem merece ter o apoio de Ratinho Junior”

Sergio Moro (União): 38,3%

Rafael Greca (PSD): 25,9%

Alexandre Curi (PSD): 15,2%

Guto Silva (PSD): 6,7%

Não sabe/ não opinou: 8%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Gestão de Ratinho Junior tem 84,3% de aprovação

A pesquisa também avaliou a gestão do governador Ratinho Junior (PSD). O governo tem 84,3% de aprovação entre os entrevistados. Os que a desaprovam somam 12,5%.

Na avaliação do eleitor, a gestão dele teve o seguinte resultado:

Ótima: 36,7%

Boa: 37,3%

Regular: 18%

Ruim: 3,2%

Péssima: 3,4%

Não sabe/não opinou: 1,3%

Metodologia da pesquisa eleitoral ao governo do Paraná: 1.508 entrevistados pelo Paraná Pesquisas, em 65 municípios do Paraná, entre os dias 7 e 11 de novembro de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais.