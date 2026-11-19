A realização do LondriNatal 2026 depende da participação da iniciativa privada para sair do papel. Em meio ao contingenciamento financeiro da Prefeitura do Norte do Paraná, o município abriu um chamamento público para atrair empresas interessadas em patrocinar a decoração natalina de rotatórias e espaços públicos.

A proposta é dividir com o setor empresarial os custos de um evento que, em edições anteriores, contou com investimentos diretos do poder público. O edital foi publicado pelo Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), responsável por conduzir as articulações para a parceria público-privada.

As empresas interessadas podem apresentar propostas até 21 de novembro, por e-mail ou presencialmente. Após esse prazo, também serão aceitas novas propostas até 15 de dezembro.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é ampliar a participação das empresas na realização do evento e proporcionar atividades de lazer, cultura, entretenimento e convivência para moradores e visitantes. As propostas serão avaliadas por uma comissão especial que levará em consideração critérios como adequação estética e identidade natalina, além de segurança, viabilidade de instalação e impacto positivo para o público.

Embora o município tenha colocado diferentes espaços à disposição dos patrocinadores, a decoração ainda depende das propostas apresentadas e aprovadas. Entre os locais disponíveis está o Lago Igapó 2, que foi um dos principais pontos de visitação do Natal de 2025.

Decoração deve ficar concentrada em dois pontos

Paralelamente ao chamamento público, a Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) e o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval) articulam a arrecadação de recursos com empresários. A meta das entidades é reunir R$ 500 mil para ajudar a viabilizar a decoração.

A tendência é concentrar os enfeites no Calçadão, na região central, e na Avenida Saul Elkind, na zona norte. A escolha considera também o movimento do comércio, já que as lojas terão horário estendido de funcionamento em dezembro.

Mesmo com as restrições financeiras, as entidades negociam a instalação de rodas-gigantes, com a intenção de disponibilizar uma atração no Calçadão e outra na zona norte. Também estão previstas atividades gastronômicas e recreativas. A programação oficial deve ser divulgada na próxima semana.

Prefeitura busca recursos estaduais

Além da mobilização empresarial, a Prefeitura aguarda uma resposta do Governo do Paraná sobre um pedido encaminhado à Secretaria de Estado do Turismo para ajudar a custear o LondriNatal. Até o momento, não há confirmação da liberação dos recursos.

Neste ano, a Prefeitura afirma que sua participação envolve a disponibilização de espaços públicos, os trâmites administrativos e a articulação para que empresas adotem rotatórias e contribuam com a decoração.

A programação cultural também terá participação de entidades. O Sesc confirmou nove apresentações até o fim de dezembro. A expectativa do município é reunir cerca de 200 eventos gratuitos no calendário oficial, considerando atividades promovidas por escolas, paróquias e entidades locais.