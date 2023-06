Sem nem apostar! 10 paranaenses ganham R$ 10 mil pelo Nota Paraná

Os moradores de seis cidades paranaenses foram premiados com o sorteio de R$ 10 mil do Programa Nota Paraná. Os contribuintes são de Curitiba, Ponta Grossa, Missal, Palmeira, Londrina e Vera Cruz do Oeste. Outros cinco sorteados com valores menores também são da capital, dos bairros Atuba, Uberaba, Santa Felicidade, Boqueirão e Cajuru.

Já o mais novo milionário do estado está em Foz do Iguaçu, que faturou o prêmio máximo. Esta foi a primeira vez em que o valor principal foi para o oeste paranaense. O segundo e o terceiro prêmios, nos valor de cem e cinquenta mil reais, foram para consumidores curitibanos.

Os ganhadores podem verificar os bilhetes premiados pelo aplicativo ou pelo site do Nota Paraná. Na sequência, basta pedir a transferência do valor para a conta cadastrada.

Nesta edição, foi feito também o sorteio para entidades sociais. O programa tem mais de 1700 instituições cadastradas, que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego. Todas recebem no mínimo cem reais e concorrem aos prêmios de vinte mil.

As ganhadoras do valor máximo foram: a Rede Feminina de Combate ao Câncer, de Maringá, o Asilo São Francisco de Assis da S. S. Vicente De Paula, de Santo Antônio da Platina, a Associação de Tenistas de Guarapuava, a Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa, o Instituto Kopher, de São José dos Pinhais, a Associação Maringá Apoiando a Recuperação de Vidas-Marev, a Associação Adote com Consciência, de Curitiba, o Instituto Polo Internacional Iguassu, de Foz do Iguaçu, o Instituto Beija-Flor de Ação Social, de Colombo, e a Associação Adote com Consciência, de Curitiba.

Para ajudar uma instituição, o cidadão pode doar as notas em que não precisa informar o CPF. Assim, os bilhetes concedidos vão para a entidade, que terá mais chances de ser contemplada com o prêmio de vinte mil reais.

