Segundo turno terá mudanças em locais de votação no Paraná; confira onde

Um levantamento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) mostra que oito locais de votação foram alterados em sete municípios paranaenses para a votação do segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo (25).

As mudanças pontuais foram definidas pelos juízes eleitorais de cada região. Os principais motivos foram os temporais e eventos climáticos intensos que atingiram o estado no começo deste mês e danificaram algumas estruturas originais. Segundo o TRE-PR, os novos pontos de votação foram transferidos para locais bem próximos aos originais.

Confira a lista de cidades com mudanças e os novos endereços

Cornélio Procópio: Quem votava na Fundação de Esportes foi remanejado. As seções 22 e 23 vão para a Escola Municipal Ângelo Mazzarotto (Rua Portugal, 240). Já as seções 15, 16, 17 e 114 passam para o Colégio Estadual Zulmira Marchesi Silva, no mesmo endereço.

Quem votava na Fundação de Esportes foi remanejado. As seções 22 e 23 vão para a Escola Municipal Ângelo Mazzarotto (Rua Portugal, 240). Já as seções 15, 16, 17 e 114 passam para o Colégio Estadual Zulmira Marchesi Silva, no mesmo endereço. Inácio Martins: A seção 182 saiu da Escola Rural D. Pedro I e foi para o pavilhão da Igreja Nossa Senhora Aparecida (Cachoeira do Gavazzoni). A seção 211 mudou da Unidade de Saúde Mental para o Centro de Eventos Silvino Pasqualin.

A seção 182 saiu da Escola Rural D. Pedro I e foi para o pavilhão da Igreja Nossa Senhora Aparecida (Cachoeira do Gavazzoni). A seção 211 mudou da Unidade de Saúde Mental para o Centro de Eventos Silvino Pasqualin. Santo Antônio do Sudoeste: A seção 34 deixou o Centro Comunitário do KM 5 e atenderá no Colégio Estadual D. Pedro II (Distrito de Martinópolis).

A seção 34 deixou o Centro Comunitário do KM 5 e atenderá no Colégio Estadual D. Pedro II (Distrito de Martinópolis). Paranacity: As seções 48, 49, 51, 52, 55, 56 e 57 saíram da Escola Estadual Santos Dumont e mudaram para a APAE (Rua Mário Xavier de Souza, 1810).

As seções 48, 49, 51, 52, 55, 56 e 57 saíram da Escola Estadual Santos Dumont e mudaram para a APAE (Rua Mário Xavier de Souza, 1810). Honório Serpa: As seções 133 e 137 mudaram do Centro Comunitário Capanema I para a Escola Municipal Professora Maria Francisca dos Santos.

As seções 133 e 137 mudaram do Centro Comunitário Capanema I para a Escola Municipal Professora Maria Francisca dos Santos. Santo Inácio: As seções 61, 62 e 63 saíram do Colégio Dom Pedro I e foram para a Escola Municipal Omar de Oliveira (Rua Arnor Marques Pinheiro, 791).

As seções 61, 62 e 63 saíram do Colégio Dom Pedro I e foram para a Escola Municipal Omar de Oliveira (Rua Arnor Marques Pinheiro, 791). Manoel Ribas: A seção 148 mudou do Salão da Igreja Bom Jesus para a Escola Estadual Cristo Rei (Barra Azul).

Como consultar o local de votação?

Para não cometer erros nem perder tempo no dia da eleição, é possível consultar o endereço atualizado pelo celular no aplicativo e-Título. No menu inferior, basta clicar em “Onde Votar” para ver a zona, a seção e o mapa com o trajeto.

Também dá para conferir diretamente no site do TSE (na aba Autoatendimento Eleitoral) ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp para o TRE-PR no número (41) 3330-8500. Quem tiver dúvidas ainda pode ligar gratuitamente para o Disque-Eleitor pelo telefone 0800 640 8400.