Curitiba planeja novo posto de saúde para desafogar atendimento em três bairros

Curitiba pode ganhar uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na Regional Bairro Novo, com atendimento voltado aos moradores dos bairros Ganchinho, Sítio Cercado e Umbará. Para a construção, no entanto, o projeto ainda depende da aprovação de um projeto de lei que prevê a destinação de R$ 6,25 milhões para a construção da UBS Parque Iguaçu.

O texto enviado pela Prefeitura à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para custear a obra. Segundo a justificativa enviada pelo prefeito Eduardo Pimentel (PSD), a nova estrutura busca ampliar a capacidade de atendimento da região, especialmente no Ganchinho, cujos moradores dependem atualmente das UBSs Sambaqui e Osternack.

De acordo com a prefeitura, o crescimento populacional aumentou a demanda nas duas unidades, contribuindo para filas de espera e maior tempo de atendimento. Dados do Censo de 2022 citados no projeto apontam que o Ganchinho tinha 19.045 habitantes e registrou a segunda maior variação populacional entre os bairros de Curitiba em comparação com o levantamento de 2010.

A construção de uma unidade de saúde entre os bairros Sambaqui e Ganchinho também foi apontada como prioridade pelos moradores no programa Fala Curitiba. Desde 2023, a demanda aparece entre as reivindicações da população e recebeu 391 votos, segundo a mensagem encaminhada pelo Executivo à Câmara.

Os R$ 6,25 milhões previstos para a obra virão da reprogramação de despesas da Reserva de Contingência do orçamento municipal de 2026. O projeto também altera a meta física prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Promessa de campanha

A construção da UBS Parque Iguaçu se relaciona às diretrizes do plano de governo de Eduardo Pimentel para a área da saúde, que prevê a implantação de seis novas Unidades Básicas de Saúde em Curitiba.

O documento, entregue à Justiça Eleitoral na época da eleição, também menciona o projeto de implantação da Unidade de Saúde Janaína, na Regional Tatuquara, além de reformas e readequações estruturais em unidades existentes e reforço das equipes multiprofissionais.

Para que o crédito seja autorizado, no entanto, o projeto precisa ser analisado e aprovado pela Câmara Municipal. O primeiro turno de votação estava previsto para esta segunda-feira (19), mas foi adiado.

Caso seja aprovado e sancionado, a lei entrará em vigor na data de sua publicação. A liberação dos recursos permitirá financiar a obra, mas a construção ainda dependerá das etapas administrativas seguintes.