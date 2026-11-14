Segundo dia do Enem no Paraná: confira horários, transporte e dicas para a prova

Mais de 221 mil estudantes estão inscritos para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 no Paraná. Neste domingo (15), mais de 113,6 mil alunos da rede estadual se preparam para o segundo dia de provas.

O segundo e último dia da aplicação terá 90 questões objetivas: 45 de matemática e suas tecnologias e 45 de ciências da natureza e suas tecnologias. No primeiro domingo, os participantes responderam a questões de linguagens e ciências humanas, além da redação.

No estado, as provas serão aplicadas em 95 municípios. Para facilitar o deslocamento dos candidatos, o Governo do Paraná organizou transporte gratuito em 336 cidades.

Os estudantes que pretendem utilizar o serviço devem procurar a direção da escola onde estudam ou o Núcleo Regional de Educação (NRE) responsável pelo município para confirmar horários, disponibilidade e pontos de embarque. Em Curitiba, a Urbanização de Curitiba (Urbs) manterá o reforço de linhas especiais de ônibus para atender os participantes.

Informações úteis para o dia da prova

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, seguindo o horário de Brasília. A aplicação começa às 13h30 e termina às 18h30. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas, contadas a partir do início do exame.

Quem quiser levar o caderno de questões só poderá sair com ele a partir das 18h. Participantes com solicitação de tempo adicional aprovada terão mais 60 minutos para concluir a prova; no caso de videoprova em Libras, o acréscimo será de 120 minutos.

Para fazer o Enem, é obrigatório apresentar documento de identificação original com foto, como RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho impressa, entre outros previstos no edital. Também são aceitos documentos digitais com foto, desde que apresentados nos aplicativos oficiais.

A prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. Lanches são permitidos, mas precisam passar pela vistoria do chefe de sala. A garrafa de água também deve ser transparente e estar sem rótulo.

Celulares e outros equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos, que precisa ficar lacrado durante toda a aplicação.

O descumprimento das regras, assim como a comunicação com outros participantes, o uso de materiais proibidos ou a saída da sala antes do tempo mínimo, pode levar à eliminação.

O que fazer se perder a prova?

Candidatos que não puderem realizar a prova por problemas logísticos, doenças infectocontagiosas previstas no edital ou situações relacionadas a desastres naturais que comprometam a aplicação poderão solicitar a reaplicação.

Os pedidos devem ser feitos entre 16 e 20 de novembro, pela Página do Participante, e serão analisados pelo Inep. As provas de reaplicação estão previstas para os dias 15 e 16 de dezembro. Quem tiver a solicitação aprovada fará apenas a etapa que não conseguiu realizar, sem precisar repetir todo o exame.