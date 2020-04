Começa, nesta quinta-feira (16), e segue até o dia 9 de maio, a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. No Paraná, são cerca de 906 mil doses distribuídas entre as 22 regionais da saúde. O primeiro lote da segunda fase já está abastecendo as 399 cidades do Estado.

São considerados do grupo prioritário da segunda fase da vacina contra a gripe profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, indígenas, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

A partir do dia 9 de maio, quando termina a segunda etapa de vacinação, serão imunizados os prioritários do terceiro grupo. São eles professores das escolas públicas e privadas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.

Idosos tiveram 92%

Na primeira fase da campanha, que começou no dia 23 de março, o Paraná aplicou aproximadamente 1.487.155 de doses para uma população de 1.429.775, entre idosos e trabalhadores da área da saúde, estabelecidos como público-alvo desta etapa. Foram atingidos 92,99% dos idosos e 77,89% dos trabalhadores da área da saúde. Em Curitiba, nesta semana, até quarta-feira, a prefeitura estava vacinando quem estava no primeiro grupo prioritário,