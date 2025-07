Sanepar promete seis reservatórios extras de água para Matinhos

Terminou nesta terça-feira (08) a abertura da licitação da Sanepar para a instalação e o fornecimento de mais seis reservatórios de água tratada para atender a cidade de Matinhos durante o próximo verão. O investimento tem por objetivo acabar de vez com um problema histórico de falta de água durante a temporada, que afeta diretamente o dia a dia dos moradores e veranistas.

Com capacidade para armazenar 525 mil litros de água tratada, os equipamentos ficarão instalados nos balneários de Gaivotas, Riviera e Solimar, pontos considerados críticos para o abastecimento. A concorrência ocorreu na modalidade pregão-eletrônico e foi finalizada às 9h15 desta manhã.

O planejamento da Sanepar para o Litoral leva em consideração o crescente aumento de visitantes na região a cada temporada. “A cada fim de temporada, a Sanepar inicia os trabalhos para preparar a infraestrutura dos sistemas de saneamento e também de diversos serviços, como a limpeza da dos areais, por exemplo. Nosso foco é atender cada vez melhor a moradores e veranistas”, diz o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

As mudanças e investimentos feitos pela Sanepar tem agradado a população. A pesquisa mais recente demonstrou que 94,9% dos entrevistados disseram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o fornecimento de água tratada nos municípios da orla paranaense. O levantamento foi realizado no último verão, entre 20 a 23 de fevereiro de 2025 pelo Instituto Paraná Pesquisas e registrado no Conselho Regional de Estatística, com grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos percentuais.

As 1.494 pessoas ouvidas em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná destacaram como pontos mais positivos o abastecimento ininterrupto e a qualidade da água, considerada ótima.

Além dos reservatórios extras para o verão, Matinhos também receberá melhorias na captação de água, com investimentos superiores a R$ 6,2 milhões, conforme explica Bley.

O gerente regional da Sanepar no Litoral, Marcos Muniz, informa que as melhorias deixarão o sistema mais preparado para situações de chuvas torrenciais, que arrastam sedimentos, elevam a turbidez da água e prejudicam o processo de tratamento.

Entre as novidades está a instalação de flocodecantadores, equipamentos que eliminam impurezas da água antes do tratamento. De acordo com ele, a implantação deste processo garantirá que a Estação de Tratamento de Água de Matinhos possa operar mesmo com níveis mais altos de turbidez.