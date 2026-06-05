Sanepar emite alerta de interrupção no abastecimento de água

Moradores de diferentes regiões do interior do Paraná devem ficar atentos ao consumo de água nos próximos dias. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) emitiu alertas de interrupções programadas no abastecimento para a execução de serviços de manutenção de equipamentos e higienização de reservatórios. Os trabalhos começam neste domingo, dia 7 de junho, e se estendem até a terça-feira, dia 9.

Embora o monitoramento oficial da companhia aponte que Curitiba e os municípios da Região Metropolitana encontram-se com o abastecimento operando dentro da normalidade no dia de hoje, a orientação para as localidades afetadas no interior é priorizar o uso da água para alimentação e higiene essencial, evitando desperdícios.

Cronograma de interrupções no interior

A primeira parada do sistema ocorre no domingo (7), no município de Imbituva, na região Centro-Sul do estado. A Sanepar programou uma manutenção preventiva e corretiva de equipamentos com início previsto para as 6h da manhã.

De acordo com a companhia, o fechamento temporário da rede é necessário para assegurar a confiabilidade do sistema. A previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente ao longo da tarde do próprio domingo.

Já no início da semana, as paradas programadas serão concentradas em ações de higienização de reservatórios — um procedimento periódico essencial para escoar, lavar as estruturas e assegurar a estrita qualidade e segurança da água distribuída à população.

Na segunda-feira (8), o trabalho de limpeza ocorre em Astorga, no Norte do estado. A interrupção está agendada para começar às 8h da manhã, e o fornecimento deve ser completamente restabelecido e normalizado no período da noite.

Na terça-feira (9), a agenda de higienização de reservatórios mobiliza equipes da Sanepar em quatro frentes simultâneas:

Iporã: Início às 7h, com previsão de normalização no período da noite.

Início às 7h, com previsão de normalização no período da noite. Santa Fé: Início às 8h, com previsão de normalização ao longo da tarde.

Início às 8h, com previsão de normalização ao longo da tarde. Francisco Alves: Início às 8h, com previsão de normalização no período da noite.

Início às 8h, com previsão de normalização no período da noite. Astorga (segunda etapa): Uma nova fase de trabalhos na cidade começa às 14h, com previsão de normalização na mesma noite.

Orientações ao consumidor

A Sanepar reforça que os imóveis que possuem caixa-d’água com capacidade adequada para o tamanho da família — recomendando-se uma reserva mínima de 500 litros para até 24 horas — dificilmente sentirão os impactos das paradas programadas.

Para os moradores que identificarem falta de água pontual em bairros de Curitiba ou da Região Metropolitana não listados nos alertas oficiais, a orientação do jornal é verificar primeiramente as instalações internas: conferir se o registro do cavalete está aberto, se há água na torneira que vem direto da rua ou se o pagamento da fatura está em dia através do aplicativo Minha Sanepar.

Caso o problema persista e afete também a vizinhança, o contato emergencial com a companhia pode ser feito gratuitamente pelo telefone 0800 200 0115 ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115