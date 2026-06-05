Movimento nas estradas do Paraná: BRs e PRs nesta sexta-feira (05/06)

O trânsito nas principais rodovias do Paraná apresenta fluxo elevado nesta sexta-feira (05/06/2026), impulsionado pela movimentação do feriado prolongado de Corpus Christi. A expectativa das concessionárias e órgãos de trânsito é de aumento entre 20% e 40% no volume de veículos em comparação com dias normais, especialmente nos acessos ao litoral, interior e regiões metropolitanas.
Motoristas devem redobrar a atenção em trechos com obras, ampliação de pistas e grande circulação de caminhões ao longo do dia.
Rodovias Federais (BRs)
BR-277
A BR-277 concentra alguns dos principais pontos de atenção do estado neste início de feriado.
O fluxo é intenso tanto no sentido litoral quanto em direção ao interior, com previsão de mais de 140 mil veículos circulando pelo trecho administrado pela EPR Litoral Pioneiro durante o período prolongado.
Entre os quilômetros 68 e 83, seguem as obras de ampliação da rodovia, incluindo intervenções em pontes, viadutos e pistas marginais. Os trabalhos podem provocar lentidão e redução de velocidade em diversos pontos do trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais.
Também há serviços de manutenção e reparos na região de Campo Largo, o que exige atenção dos condutores.
BR-376
Na BR-376, o movimento é considerado intenso tanto na ligação com Santa Catarina quanto no eixo Norte-Noroeste do estado.
Na região de Guairaçá, motoristas devem dirigir com cautela devido aos reflexos de um grave acidente frontal registrado na noite de quinta-feira. Embora o fluxo esteja liberado, ainda há fiscalização reforçada e movimentação de equipes na região.
Rodovias Estaduais (PRs)
Ponte de Guaratuba
A travessia pela Ponte de Guaratuba segue liberada para veículos leves, porém permanecem as restrições determinadas pelo DER-PR para veículos de carga.
Não é permitida a passagem de caminhões com mais de 26 toneladas ou veículos acima de quatro eixos.
Restrições para veículos de carga
A Polícia Rodoviária Federal mantém restrições de circulação para combinações de veículos de carga e caminhões com dimensões excedentes em rodovias federais de pista simples durante o período de feriado.
A medida busca melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os riscos de acidentes nos trechos com maior movimentação.
Os motoristas também devem ficar atentos às novas restrições programadas para o domingo (07/06), entre 16h e 22h.
Resumo das condições de tráfego
|Rodovia
|Trecho
|Situação
|BR-277
|Curitiba – São José dos Pinhais
|Fluxo intenso e obras de ampliação
|BR-277
|Campo Largo
|Serviços de manutenção e possíveis retenções
|BR-376
|Ligação PR/SC
|Movimento elevado de feriado
|BR-376
|Região de Guairaçá
|Atenção devido a acidente registrado na quinta-feira
|Ponte de Guaratuba
|Travessia para o litoral
|Restrições para veículos pesados