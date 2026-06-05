Movimento nas estradas do Paraná: BRs e PRs nesta sexta-feira (05/06)

O trânsito nas principais rodovias do Paraná apresenta fluxo elevado nesta sexta-feira (05/06/2026), impulsionado pela movimentação do feriado prolongado de Corpus Christi. A expectativa das concessionárias e órgãos de trânsito é de aumento entre 20% e 40% no volume de veículos em comparação com dias normais, especialmente nos acessos ao litoral, interior e regiões metropolitanas.

Motoristas devem redobrar a atenção em trechos com obras, ampliação de pistas e grande circulação de caminhões ao longo do dia.

Rodovias Federais (BRs)

BR-277

A BR-277 concentra alguns dos principais pontos de atenção do estado neste início de feriado.

O fluxo é intenso tanto no sentido litoral quanto em direção ao interior, com previsão de mais de 140 mil veículos circulando pelo trecho administrado pela EPR Litoral Pioneiro durante o período prolongado.

Entre os quilômetros 68 e 83, seguem as obras de ampliação da rodovia, incluindo intervenções em pontes, viadutos e pistas marginais. Os trabalhos podem provocar lentidão e redução de velocidade em diversos pontos do trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais.

Também há serviços de manutenção e reparos na região de Campo Largo, o que exige atenção dos condutores.

BR-376

Na BR-376, o movimento é considerado intenso tanto na ligação com Santa Catarina quanto no eixo Norte-Noroeste do estado.

Na região de Guairaçá, motoristas devem dirigir com cautela devido aos reflexos de um grave acidente frontal registrado na noite de quinta-feira. Embora o fluxo esteja liberado, ainda há fiscalização reforçada e movimentação de equipes na região.

Rodovias Estaduais (PRs)

Ponte de Guaratuba

A travessia pela Ponte de Guaratuba segue liberada para veículos leves, porém permanecem as restrições determinadas pelo DER-PR para veículos de carga.

Não é permitida a passagem de caminhões com mais de 26 toneladas ou veículos acima de quatro eixos.

Restrições para veículos de carga

A Polícia Rodoviária Federal mantém restrições de circulação para combinações de veículos de carga e caminhões com dimensões excedentes em rodovias federais de pista simples durante o período de feriado.

A medida busca melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os riscos de acidentes nos trechos com maior movimentação.

Os motoristas também devem ficar atentos às novas restrições programadas para o domingo (07/06), entre 16h e 22h.

Resumo das condições de tráfego

Rodovia Trecho Situação BR-277 Curitiba – São José dos Pinhais Fluxo intenso e obras de ampliação BR-277 Campo Largo Serviços de manutenção e possíveis retenções BR-376 Ligação PR/SC Movimento elevado de feriado BR-376 Região de Guairaçá Atenção devido a acidente registrado na quinta-feira Ponte de Guaratuba Travessia para o litoral Restrições para veículos pesados