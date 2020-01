O novo salário mínimo regional do Paraná é de R$ 1.383,80, valor 5,86% maior do que o mínimo do ano passado, de R$ 1.306,80. O novo piso foi definido nesta segunda-feira (13), no Conselho Estadual do Trabalho, órgão que conta com a participação de empregados, empregadores e do Poder Público. O reajuste do Paraná é 1,75% maior do que o reajuste nacional. O mínimo regional vale para trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca.

continua depois da publicidade

+Leia mais! Cadê meu Uno? Família pede ajuda após carro ser furtado!

Para o grupo que atua em serviços administrativos, serviços gerais, de reparação, manutenção e comércio o salário mínimo é de R$ R$ 1.436,60. A terceira faixa engloba empregados na produção de bens e serviços industriais, que agora têm piso de R$ 1.487,20. O último grupo, que reúne técnicos de nível médio, tem piso de R$ 1.599,40.

+Atenção! 34 bairros de Curitiba sem água nesta terça-feira. Veja a lista

O novo salário mínimo regional deve ser pago no mês de fevereiro, referente ao mês de janeiro. Pela primeira vez, o salário mínimo do Paraná começa a valer no início do ano. Tradicionalmente, ele era reajustado no mês de maio.