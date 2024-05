A Polícia Civil do Paraná (PCPR) orienta pais e responsáveis sobre os sinais que podem indicar violência e crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O alerta é feito em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Mudanças de comportamento e trauma físico são alguns dos sinais que podem ser emitidos pelas vítimas. O primeiro sinal é uma possível mudança de comportamento, entre elas alteração de humor e hábitos, extroversão, medo e pânico. A mudança acontece de forma imediata e inesperada.

Entre as alterações pode haver comportamentos infantis repentinos. Se a criança ou adolescente voltar a ter comportamentos os quais já abandonou pode ser um indicativo de que algo esteja errado.

+ Leia também: Enchentes no RS: cães e bombeiros do Paraná embarcam para ajudar nas buscas

O delegado titular do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da PCPR em Curitiba, Rodrigo Rederde orienta que os pais fiquem atentos aos sinais dados pelas crianças. “Toda criança brinca. Quando a criança deixa de brincar é sinal de que algo não está bem”, afirma.

O trauma físico, como marcas de agressões ou indícios de doenças sexualmente transmitidas, também são fatores que os pais devem estar atentos. Essas são as principais manifestações que podem ser usadas como provas do crime cometido.

Para segurança das crianças e adolescentes, polícia recomenda conversa

Para manter as crianças e adolescentes seguras, o delegado orienta que os pais e responsáveis conversem com os filhos. É importante dialogar sobre sexualidade, respeitando a compreensão da criança e o desenvolvimento, e explicar que ninguém pode tocar em suas partes íntimas.

+ Leia também: Quem comprar celular roubado ou furtado vai receber alerta por WhatsApp; entenda

Se há indícios ou se o abuso é confirmado, o responsável legal deve registrar o boletim de ocorrência imediatamente.

A Polícia Civil do Paraná orienta aos pais e responsáveis legais a procurarem a delegacia mais próxima para registrar o boletim caso a criança e/ou adolescente verbalize quaisquer tipos de violência.

Como denunciar crimes contra crianças e adolescentes

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 197, da PCPR e 181, do Disque Denúncia.

+ Leia também: Supermercados varejistas são os preferidos dos paranaenses em compras com vale-alimentação

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

Ô Yeah yeahhhh! Bruno Mars em Curitiba! E não será apenas um show! Preços e ingressos! Respondido! Por que a gasolina em Curitiba é mais cara que o resto do Paraná?? Inusitado! Curitibano foi longe demais?? Você provaria esse crepes de pinhão?